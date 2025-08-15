El pueblo valenciano al que los daños de la DANA le dejan sin piscina en verano: "Que no especulen con lo que han oído en el bar"

A pesar de no sufrir efectos directos de la riada, el municipio de Alginet fue afectado por un tornado el pasado 29 de octubre. Su polideportivo sufrió unos daños valorados en 7,2 millones de euros, de los cuales casi la mitad corresponden a la piscina. "Motores, cubierta, vasos de las tres piscinas, muros, techos, está todo devastado. Según TRAGSA, de hecho, es la zona deportiva más afectada de los daños causados por la DANA" comentaba la alcaldesa Elia Ferrer.

El malestar por la falta de piscinas está latente en la comunidad de vecinos: "Nos hemos encontrado con las piscinas municipales cerradas, hay personas mayores, niños y familias que se ven en la necesidad de salir y desplazarse a otras localidades vecinas que si han reparado sus instalaciones, priorizan a sus vecinos" declaraba una vecina de Alginet.

La alcaldesa Elia Ferrer está al tanto de lo que opinan sus vecinos: "De hecho, se están diciendo barbaridades de que incluso de que eso no vale reparar la piscina y que con ese dinero yo hago 10 piscinas". Ante lo ocurrido Ferrer aclara: "He pedido a mi población que ante cualquier duda que vengan a preguntar que no especulen sobre lo que no se sabe o de lo que han oído en la mesa de al lado en el bar"

colaboración con otros municipios

El ayuntamiento ha contactado con los municipios cercanos que tenían piscina, sin embargo, el precio se mantiene. "A nosotros no nos van a rebajar el precio porque seamos de alquiler, eso está claro. No se cierran puertas a nadie, pero tienes que acatar las condiciones que ofrecen esas piscinas" declaraba la alcaldesa.

Ha habido también una colaboración por parte de Carlet, ha ofrecido a las personas que realizaban aquagym en la piscina, podían realizarlo allí. Con un incremento del precio respecto a las clases que se realizaban en Alginet. "Nosotros hemos ofrecido soluciones, después cada uno es libre de ir donde quiera y cuando quiera", comentaba Ferrer.

fecha del arreglo de las instalaciones deportivas de alginet

"El verano que viene la piscina estará. Es el compromiso que tenemos dentro de toda la reparación del polideportivo", declaraba la alcaldesa. Desde el ayuntamiento aseguran que la piscina es lo primero y que se recibió la memoria por parte del Ministerio hará aproximadamente tres semanas.

El proyecto comenzó en el mes de abril con fondos propios del Ayuntamiento, sin saber que iba a contestar el Ministerio. Se adelantó por esa parte, sin embargo, se tiene que licitar la obra. Las obras se prevé que comiencen en noviembre de este año debido a que no se pueden saltar los pasos. "La ley es la ley. La ley de contratos establece los tiempos y hay que cumplirlos" explicaba Ferrer.