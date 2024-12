Gan Pampols no quiere políticos en la reconstrucción: “Solo habrá técnicos”

La reconstrucción de L´horta Sud de Valencia: recuperar la normalidad en las zonas devastadas, ya está en marcha la redacción de un plan marco con medidas, y el su responsable, el vicepresidente de segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha dicho que no dejará "que nadie se aparte ni un milímetro. Habrá seguimiento y examen continuo".

Entre las prioridades, lógicamente las personas. Y sobre los sótanos y garaje… pues tendrán que esperar. El motivo: antes hay de desatascar colectores y tuberías porque si no, hay vecinos que no pueden ni ir al baño. Y un llamamiento al optimismo: no caer en el desánimo. Es todo muy lento, pero ya se han recuperado 123 residencias, 97 colegios, 57 centros de salud, 17 carreteras, 117 colectores y buena parte del metro empieza a funcionar mañana mismo.

Insiste en no descuidar los polígonos. En este mes han sido los grandes sacrificados porque primaban las viviendas, pero desde ya pasan a ser prioridad: la gente tiene que retomar sus empleos.

Más anuncios: no quiere ver ni a un político. Solo quiere perfiles técnicos. Su trabajo sobre el terreno comienza recorriendo los 70 pueblos más directamente afectados para verse con los alcaldes.

Y simultáneamente a la reconstrucción, diseñará también la prevención. No tiene dudas de que tarde o temprano se repetirían episodios parecidos y para entonces el sistema de alertas que falló estrepitosamente debe estar bien diseñado y engrasado.

Y es que, los avisos, las alertas, son necesarios, ya que, con "un plan de alerta ordinario" hay algunas vidas que se podrían haber salvado, "con toda seguridad", ha dicho. Ha explicado que "una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otra son las pérdidas de vidas, que esas en un plan de alerta ordinario lógicamente se podían haber salvado, no todas", pero hay otras que se habrían podido salvar "con toda seguridad", ha señalado.

También: cuando la situación de reconstrucción tras la dana se halla "normalizado", convocará "una rueda de prensa para despedirse, porque, según ha señalado, su departamento "no tiene continuidad". "Es un estado de excepción administrativo", ha sostenido.

La polémica por el sueldo

Gan Pampols ha negado que haya "pedido un salario" ni negociado su retribución para asumir esta responsabilidad en el Gobierno valenciano. "No he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde", ha sostenido.

Insiste en que no ha negociado "ninguna retribución para venir aquí" a ejercer la labor de vicepresidente para la Reconstrucción. "No sé lo que voy a percibir, no he cobrado porque sería un despropósito, ya me dirán lo que tengo que cobrar, no es mi problema", ha esgrimido.