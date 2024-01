Primer día de vacunación sin cita previa en la Comunitat: "He aprovechado para venir a vacunarme"

Este lunes ha arrancado en la Comunitat Valenciana la vacunación contra la gripe y la Covid sin necesidad de contar con una cita previa en el centro de salud. Carmen Molina, una de las asistentes al ambulatorio de Burjassot 2 para adquirirlas, ha dicho: "Me pongo las vacunas para prevenir".

Molina ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha ido hoy a vacunarse contra la gripe y la Covid, sin cita previa, "para prevenir". "Ahora que estoy bien, porque el mes pasado estuve con alergias y vértigos, he venido y me las pongo para prevenir", ha señalado. "Llevo todas puestas", ha apostillado.

Ha indicado que no hay muchos contagios en su entorno y, sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros de salud y hospitales de la autonomía, ha indicado que es una buena medida: "Yo ya llevo la mascarilla desde hace dos semanas porque me da miedo. Estoy bien y no quiero pegar nada a nadie ni que me peguen a mí tampoco", ha dicho.

Por su parte, Toñi también ha acudido este lunes sin cita previa al centro de salud a vacunarse contra la Covid. "Tenía cita para más adelante, pero ayer leí que nos podíamos vacunar y he venido directamente", ha explicado.

"Me he vacunado siempre. Es lo lógico y lo normal", ha señalado, para añadir que no ha notado a su alrededor un repunte de casos de gripe o Covid. Sobre el uso de la mascarilla ha dicho: "Me parece muy bien y yo, particularmente, pienso que en los centros de salud deberíamos ponérnosla siempre. Tendríamos que acostumbrarnos", ha afirmado.

Otras personas como Asunción han acudido al centro de salud a vacunarse pero con cita previa. "No conozco casos de virus porque no salgo, pero hay que protegerse un poco por los nietos que vienen a casa y eso", ha aseverado.

9.109 VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y 6.603 CONTRA LA COVID-19

Durante la primera jornada de vacunación, un total de 9.109 personas han recibido la inmunización contra la gripe y 6.603 contra la Covid-19. Antes de la vacunación sin cita previa, el 4 de enero 5.609 personas se vacunaron contra la gripe y 3.562 contra la Covid-19, y, al día siguiente, 5.142 lo hicieron contra la gripe y 2.840 contra la Covid-19.