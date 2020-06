¿Por qué no debes instalar piscinas hinchables en tu terraza o ático?

El derrumbamiento de la vivienda unifamiliar en Elda (Alicante) por el peso de la piscina hinchable de 8.000 litros en la terraza ha levantado las alertas entre los expertos. El confinamiento ha extendido la moda de la instalación de piscinas y jacuzzis en las viviendas que disponen de terrazas o áticos, lo que en la inmensidad de casos supone un error garrafal con consecuencias peligrosas. Así lo ha señalado en COPE Valencia el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Mariano Bolant: "Si cargas a una superficia no muy extensa con 8.000 litros, estás metiendo 8.000 kilos de sobrecarga de uso para lo que no están calculadas las estruturas". Y es que los edificios de viviendas "ni están ni tienen por qué estar preparados" para soportar sobrecargas de uso como es el caso de instalar piscinas hinchables o jacuzzis en terrazas y áticos. Es algo que "está reglado en los manuales de mantenimiento" y que los vecinos deben tener en cuenta. Según dice Mariano Bolant el suceso de Elda tiene que servir de alerta para la ciudadanía de cara al verano: "Los edificios residenciales están hechos para un uso concreto y no para excesos de uso de ese tamaño. Hago un llamada de atención porque es muy lamentable lo que hemos visto en Elda y no puede volver a pasar".

Por muy obvio que pueda parecer, el arquitecto recuerda para los 'olvidadizos' la regla de un litro es igual a un kilo, y establece la comparación con los 8.000 litros de agua que contenía la piscina de Elda: "Ocho mil litros de agua en una piscina hinchable equivalen a 100 personas 'apiñadas' de 80 kilos cada una". Bolant insiste las matemáticas no fallan, e independientemente de lo antiguo o nuevo que sea el edificio o la vivienda unifamiliar, las estructuras no están diseñadas para estas sobrecargas.