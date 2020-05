Por qué debes desinfectar tus guantes como si fueran tus manos

Con la efemérides esta semana del Día de la Higiene de Manos y dada la especial importancia que tiene el lavado de manos para combatir el coronavirus la OMS ha lanzado una serie de pautas para el lavado de manos. Tan solo hay que seguir ocho sencillos pasos para la correcta desinfección.

El hecho de llevar guantes no significa nada, no protege más que la piel

Pero ojo que el Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) alerta que los guantes deben desinfectarse al igual que las manos ya que si no el virus podemos pasarlo igualmente a la los ojos, la boca o las fosas nasales y contagiarnos. Según el ICOMV con el uso de los guantes ocurre exactamente lo mismo que con las manos. "El hecho de llevar guantes no significa nada, no protege más que la piel." Hay que tener las mismas medidas que con las manos "porque si no lo que he recogido con los guantes lo llevaré a otra superficie, a mis ojos o a mi nariz." Monrabal recomienda que "si toco algo me debo lavar los guantes exactamente como me estaría lavando las manos."

CÓMO LAVAR LAS MANOS O DESINFECTAR LOS GUANTES

"Tenemos que echar en la palma de nuestra mano la dosis suficiente como para cubrir todas las superficies." Para comprobar que hemos utilizado la dosis correcta comenzaremos la desinfección extendiendo el gel o jabón por ambas palmas de las manos, frotando por todas ellas." "Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda entrelazando los dedos y viceversa." Una vez desinfectadas tanto palmas como dorso de las mismas el siguiente paso son los dedos que deben frotarse "entre sí con los dedos entrelazados." Es importante no descuidar la parte interna de los mismos y prestar especial atención a los dedos pulgares que serían el siguiente paso, "frotarse con movmimiento de rotación del pulgar izquierdo y viceversa." El último paso de desinfección los las puntas de los dedos que deberemos frotar "punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y viceversa."

El secado también es importante ya que desde la OMS se recomienda el uso de métodos desachables como toallitas de papel. Recuerdan que nuestras manos no están bien desinfectadas hasta que no están secas.

Además el Doctor Anotonio Monrabal Vicesecretario del Colegio de Médicos (ICOMV) de Valencia recuerda que es muy importante tener las manos limpias dado que los microorganismos son imperceptibles ante el ojo humano y sin embargo podemos llevarlos o recoegerlos de cualquier superficie." Tan imporante es lavarlas como la insistencia a la hora de hacerlo.