Perimetrado el incendio forestal de Teresa tras quemar algo más de 500 hectáreas

El incendio forestal declarado este miércoles en una zona escarpada y de difícil acceso de Teresa de Cofrentes (Valencia) se encuentra perimetrado tras haber arrasado algo más de 500 hectáreas, según una estimación provisional.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valerrama, tras la última reunión del Puesto de Mando Avanzado, en la que también ha estado presente la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Ambos han informado de que un bombero forestal ha resultado herido durante la tareas de extinción, aunque su estado no presenta gravedad.

El conseller ha señalado que el perímetro del incendio, originado por un rayo, ocupa unos trece kilómetros en los que no se observan llamas, salvo alguna pequeña reproducción en la que se está trabajando.

De las 504 hectáreas afectadas, según la estimación provisional, 440 corresponden al término municipal de Teresa de Cofrentes y 64 al de Ayora, ha apuntado Valderrama, quien insiste en que todavía hay que ver cómo evoluciona el incendio a lo largo del día.

Ha explicado que la parte que sigue preocupando más es la zona sureste, que es la que tiene más difícil acceso terrestre, y en la que se está trabajando con medios aéreos y también con unidades helitransportadas y con personal en el terreno.

Se están aplicando también retardantes en la zona del perímetro para evitar que haya reproducciones, y que si se detecta humo o alguna pequeña reproducción del incendio se pueda actuar "lo más rápidamente posible".

El dispositivo de entre 170 y 190 efectivos que trabaja en el incendio desde esta mañana se mantiene activo todavía, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), y siguen desalojadas 15 personas de dos pedanías de Teresa de Cofrentes, en el interior de Valencia, y de zonas diseminadas de Ayora.

En el lugar, según la última actualización de Emergencias de la Generalitat, trabajan doce medios aéreos, ocho unidades terrestres y cuatro helitransportadas de bomberos forestales, siete autobombas, un coordinador forestal, ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio de Valencia, dos medios de protección civil y cinco agentes mediambientales.