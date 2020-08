El Perellonet se convierte en el epicentro del COVID-19

Pese al continuo crecimiento de casos de coronavirus en la capital valenciana, el Ayuntamiento de Valencia asegura que los análisis semanales realizados a las aguas residuales de la ciudad indican que la presencia de COVID-19 en el subsuelo valenciano se ha estabilizado durante las últimas jornadas. De esta manera, los datos emitidos por las citadas investigaciones vendrían a resaltar que el coronavirus se mantiene en una posición de equilibrio en el cap i casal una semana después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, alertara de que la presencia de coronavirus se había expandido a las aguas residuales del conjunto de zonas residenciales de la ciudad. Resulta importante apuntar que Valencia ha sumado en los últimos catorce días un tercio de los nuevos contagios que han sido diagnosticados en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

“[Los datos] indican una estabilización, incluso una cierta bajada”, defiende el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, “algo que yo creo que no es una mala noticia, sino una buena noticia”. No obstante, esta posición de equilibrio no se ha dado en el conjunto de la ciudad; es más, el propio primer edil subraya que, ahora, el principal punto de preocupación en términos epidemiológicos se sitúa en El Perellonet. “Hemos detectado que en la zona de El Perellonet hay un incremento [en los datos del COVID-19], con lo cual atención y cuidado porque nunca se sabe”, alerta Joan Ribó. El alcalde de Valencia achaca el incremento de la presencia de coronavirus en las aguas residuales de El Perellonet por tratarse de una de las zonas de veraneo por excelencia de la capital valenciana; en esta pedanía valenciana se concentran durante el periodo estival grandes cantidades de personas venidas no solo de la Comunidad Valenciana sino igualmente del conjunto del Estado, de ahí que la movilidad sea mayor y la incidencia del COVID-19, también, según destacan desde el Ayuntamiento.