Perdió su panadería en la Dana, pero lo que hizo después emocionó a los vecinos que ahora le devuelven el favor

La panadería Orba, ubicada en la Plaza Poeta Miguel Hernández número 6 en Alfafar (Valencia), ha vuelto a abrir sus puertas tras meses de reconstrucción. Su fundadora, Nahwal, ha logrado recuperar el horno que fue arrasado por la Dana, gracias a su perseverancia y al apoyo incondicional de sus vecinos.

Pero, en los momentos más duros…

Durante los momentos más duros tras el paso del temporal, Nawal no dejó de ayudar a su comunidad: cada día repartía pan gratuito entre quienes más lo necesitaban. Hoy, esa misma comunidad ha respondido con la misma generosidad, respaldando la reapertura de su negocio, que en su primer día recibió una multitud entusiasta.

La jornada inaugural ha sido un torrente de emociones. Según relata Nawal, muchos vecinos acudieron desde primera hora de la mañana para felicitarla, desayunar juntos y compartir lágrimas de alegría al ver la nueva imagen de Orba. "Ha sido una locura de gente. Me trajeron una gorra con el mensaje 'todo va a salir bien' y estaban todos muy contentos", comentó.

Un proceso que no ha sido nada fácil

La reconstrucción del local no fue tarea fácil. La Dana dejó el establecimiento completamente devastado: horno, suelos, paredes, electricidad y fontanería tuvieron que ser reemplazados por completo. Además, los trámites burocráticos dificultaron aún más el proceso. Sin embargo, el esfuerzo y la determinación de Nawal, combinados con la ayuda de sus allegados, hicieron posible este renacer.

Nawal Imágenes de cómo quedó la pastelería Orba tras la Dana enmarcadas ahora tras la reforma

Un diseño muy especial

El nuevo diseño de la panadería ha sido especialmente cuidado, con colores cálidos como el terracota y el verde, que transmiten una sensación de hogar. La oferta gastronómica combina la tradición local con influencias marroquíes, tierra natal de Nawal: bollería, tartas caseras, horchata, café con naranja natural, todo tipo de tés y un desayuno marroquí con tetera y vasitos típicos.

Las vitrinas de Orba ya vuelven a estar llenas de tartas hechas con mimo, muchas de ellas personalizadas, como la de unicornios y nubes, una de las favoritas del público y que puede verse en el perfil de Instagram de la pastelería, pasteleria_orba .

Nawal ha recordado con emoción los momentos más difíciles, incluyendo las imágenes del local cubierto de barro que conserva como testimonio de lo vivido. Ahora, espera que la recuperación continúe y que su historia sirva como símbolo de resiliencia para otras zonas aún afectadas por la Dana.

La panadería Orba invita a todo el mundo a visitarla, disfrutar de sus productos y ser parte de esta nueva etapa, que huele a pan recién horneado y sabe a victoria compartida.