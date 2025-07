El trauma invisible que sigue afectando a miles de valencianos tras la Dana: "No son mis recuerdos"

Las vacaciones son, para muchos, sinónimo de ilusión, desconexión y recarga emocional. Un anhelo que se acentúa especialmente en verano, cuando el calor aprieta y la rutina pesa más. Pero, ¿qué ocurre cuando a esa rutina se suma una tragedia como la vivida recientemente en la Comunidad Valenciana con la DANA? Para miles de personas, el descanso se vuelve más que necesario: se convierte en una vía de escape, una herramienta de sanación emocional.

Más de 17.500 valencianos afectados por la DANA ya han solicitado el bono Recuperem València, una iniciativa de la Generalitat Valenciana que subvenciona el 100% del coste de la reserva en alojamientos turísticos, hasta un máximo de 350 euros, con el objetivo de facilitar un respiro a quienes lo han perdido todo o casi todo.

EFE Vista general del barranco del Poyo a su paso por Paiporta cuando se cumplen 6 meses de la dana que afectó a varias comarcas de Valencia

"Con salir de nuestra rutina diaria ya nos sirve para recargar pilas", se comentaba en el programa Herrera en COPE Valencia. Pero cuando el dolor es profundo, el descanso no es solo un deseo, sino una necesidad urgente. Tal es el caso de Úrsula, una de las beneficiarias del bono, quien lo define como "un efecto tirita", "He elegido Calpe, un poco para cambiar de aires y respirar el aire del mar. Sobre todo para evadirme un poco del día a día. Lo llamaría un efecto tirita. Te tapa un poquito la herida, pero no te la cubre entera. Hay mucho para cubrir."

Este testimonio refleja no solo el valor terapéutico de unas vacaciones, sino también la profundidad de las heridas que la DANA ha dejado.

Escucha AQUÍ la entrevista íntegra a la psicóloga Pilar García

Dado el éxito de la iniciativa, la Generalitat Valenciana ha anunciado la duplicación del bono Recuperem Turisme para 2025, destinando hasta 10 millones de euros para que más personas puedan acceder a este alivio temporal.

Esta medida, sin duda, es bien recibida, pero también plantea una reflexión más profunda: ¿basta con una escapada para reparar el daño emocional que deja una tragedia de esta magnitud?

Alamy Stock Photo Parte inferior del coche volcada y cubierta de barro a un lado de la calle tras la inundación de la DANA. Valenciano

QUÉ OCURRE CON LA RECUPERACIÓN PSICOLÓGICA

Para entender el verdadero impacto psicológico de la DANA y el alcance de estas medidas, Pilar García, psicóloga del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, quien trabaja directamente en las zonas afectadas, asegura que la gran cantidad de solicitudes refleja que "muchas personas tienen esa necesidad de desconectar, aunque sea pocos días, tras meses de una situación tan tensa y tan difícil."

Sin embargo, advierte que este tipo de iniciativas, aunque útiles, deben enmarcarse dentro de una estrategia más amplia. "Cumplen una función de respiro psicológico y alivio emocional, pero requieren de acompañamiento psicológico, apoyo emocional continuado y planes de cuidado a largo plazo para ser realmente efectivas," afirma.

La Dana no solo destruyó hogares, colegios y negocios, también dejó una huella emocional profunda que aún se siente en las comunidades afectadas. Pilar lo explica de forma muy clara en Herrera en COPE, "cuando un evento tiene esta magnitud y afecta a una comunidad entera, genera una sensación de inseguridad, tristeza y frustración. La recuperación será larga y requiere planificación y paciencia."

El proceso de duelo colectivo avanza lentamente, aún persisten emociones como la ira, la ansiedad y el miedo a que vuelva a ocurrir algo similar, especialmente con la llegada de nuevas temporadas de lluvias.

"Hay mucha infraestructura dañada. La gente revive el trauma cada vez que llueve. Aún no quieren que se olvide lo vivido. Sienten que pasó hace apenas dos semanas."

La reconstrucción va más allá de lo material

Aunque muchas viviendas han sido reconstruidas y se han adquirido nuevos vehículos, el vacío emocional persiste tal y como explica la psicóloga, muchos vecinos aseguran que ahora tiene "un coche nuevo, pero no sé dónde ir. No me apetece básicamente ir a ningún sitio."

RAFA VILLAREJO El horno Galán reabre sus puertas tras siete meses de la Dana

Esto pone de manifiesto una verdad incómoda según su percepción, y es que, la reconstrucción emocional no avanza al mismo ritmo que la física. Las personas afectadas cargan con una sensación de desesperanza y desarraigo, que aún hoy continúa muy presente.

"Se habla mucho de reconstrucción, pero a ellos no los llega esa reconstrucción," afirma a la par que concluye que, "todavía queda muchísimo por hacer. Hay mucho miedo e inseguridad a nivel psicológico. Hay que seguir trabajando en ello y no olvidarnos de nuestros vecinos."