Valencia - Xirivella
Ofrecían ayuda con las bolsas de la compra sin ser su verdadera intención: dos mujeres detenidas en Valencia por este modus operandi

Mintieron al anciano en que lo conocían y se ofrecieron incluso a ayudarle con la compra

La Policía en la zona de los sucedido.

Redacción COPE Valencia

Valencia - Publicado el

1 min lectura

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Valencia a dos mujeres de 25 y 54 años como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada. Según las investigaciones, ambas abordaron a un anciano a la salida de un supermercado, fingieron conocerlo y se ofrecieron a ayudarle a llevar la compra hasta su domicilio.

Con la excusa de acompañarlo, lograron acceder al portal y, en un descuido, una de ellas se hizo con el DNI del hombre para preguntar a transeúntes por la dirección, generando aún más sospechas.

El episodio culminó cuando las dos mujeres aprovecharon el momento en que el octogenario abría la puerta de su vivienda para entrar sin su consentimiento. Una vez dentro, comenzaron a registrar habitaciones a pesar de las reiteradas súplicas del propietario para que se marcharan. El anciano, nervioso y asustado, llegó a advertirles de que llamaría a la policía, lo que provocó que intentaran huir apresuradamente.

Intervención vecinal y policial

Varios vecinos, que habían observado la escena desde el principio y desconfiaron de la actitud de las sospechosas, alertaron a la Policía Nacional a través de la Sala CIMACC-091. Gracias a su rápida llamada, los agentes llegaron enseguida al edificio y se cruzaron en las escaleras con las dos mujeres, que bajaban apresuradamente.

En el cacheo superficial se les incautaron las llaves del domicilio del anciano y cerca de 200 euros en efectivo, dinero que posteriormente fue devuelto a su legítimo propietario.

Puesta a disposición judicial

Las arrestadas, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, fueron trasladadas a dependencias judiciales acusadas de un delito de allanamiento de morada. El anciano, aunque nervioso y alterado por lo ocurrido, se encontraba en buen estado físico tras el incidente.

