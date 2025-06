‘El odio’ protagoniza una selectividad con fondo emocional

Más de 23.700 alumnos se examinan desde el martes 3 de junio en la Comunidad Valenciana en una nueva edición de la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Son días de nervios, esfuerzo y mucho en juego. Pero para cerca de 1.500 de ellos, el camino hasta llegar aquí ha sido una carrera contrarreloj, marcada por las consecuencias de la Dana de octubre: inundaciones, interrupciones en las clases y traslados forzosos a otros centros. Una odisea educativa con final en las aulas... y quizá también, en una décima decisiva.

Hablamos en Herrera en COPE Comunidad Valenciana con Nicola, desde Catarroja, lo tiene claro: “Quiero estudiar algo relacionado con el mundo de la empresa”. Pero su preparación ha sido todo menos sencilla. “Estuvimos tres semanas y media sin clase. Luego pasamos a clases online, que no fueron muy útiles. Después, nos mandaron a un centro por las tardes, y al final, acabamos en Mislata, a 45 minutos de casa. No hemos dado tiempo a terminar temario, en algunas asignaturas me he tenido que estudiar los temas por mi cuenta”, explica.

Como ella, cientos de alumnos han llegado a la EBAU con menos horas de aula y más de incertidumbre. Sus familias, como Montse Cruz, madre de una estudiante de Masanasa, también lo han vivido de cerca: “A mi hija y a sus compañeras les ha afectado mucho emocionalmente. Algunas han perdido familiares, otras sus casas o negocios. No es una EBAU cualquiera, no todos compiten en igualdad”.

Esta desigualdad también la ha sentido muy de cerca Yolanda Navarro, orientadora del IES La Sénia de Paiporta: “Son héroes y heroínas. Han ayudado a limpiar, a reconstruir, y además han seguido estudiando. Han demostrado ya todo lo que valen”.

Mientras tanto, en las aulas, la primera prueba ha arrancado con intensidad: Lengua Castellana y Literatura. Uno de los textos del examen ha generado comentarios desde primera hora. Se trataba de un fragmento del libro "El odio", de Luisgé Martín, que relata el crimen de José Bretón, condenado por asesinar a sus hijos. “El título era impactante: 'Dar voz a un despiadado asesino'. Ha sido un texto que ha hecho pensar mucho, era muy actual y controvertido”, contaba Jorge, uno de los estudiantes, tras salir del examen.

“El comentario de texto nos ha permitido expresarnos de forma más abstracta. Y la sintaxis era bastante asequible”, señalaba. Jorge quiere ser tatuador, aunque aún no tiene claro qué debe estudiar para lograrlo. “Algo de diseño, seguro, pero tengo que investigar”, admite entre risas.

Laura, otra de las alumnas entrevistadas, tenía más certezas: “Quiero hacer un doble grado de Derecho y Criminología. El examen me ha ido mejor de lo que esperaba”. Ella y sus compañeros intuían que Lorca sería protagonista en la parte literaria. “No fue un chivatazo, pero estaba bastante claro. El poema era asequible y nuestra profesora ya nos había entrenado con un texto muy parecido”.

Con las primeras pruebas superadas, a los estudiantes aún les esperan días intensos: Historia, Filosofía, Biología, Física, Arte, Tecnología... Cada pregunta puede cambiar un futuro. Y en esta edición, más que nunca, detrás de cada nota hay una historia.