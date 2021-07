El ocio nocturno se rearma ante la posibilidad de un posible cierre por el coronavirus en Valencia

Trabajadores y pymes del ocio y de la hostelería de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia se darán cita, el próximo jueves 8 de julio, a las puertas de les Corts Valencianes, para mostrar su desacuerdo y preocupación ante la amenaza de que todo el peso de las medidas que se adopten para frenar el preocupante repunte de casos, la mayoría entre la población juvenil, recaiga sobre bares, restaurantes y, especialmente, locales de ocio. Aseguran que se les está señalando y convirtiendo, de nuevo, en el chivo expiatorio ante la falta de planificación y relajación del Gobierno valenciano desde que finalizó el toque de queda para frenar los desmanes que se han producido ante la necesidad de socialización de la ciudadanía.

El acto, convocado por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ( CEOH) y que pretende reunir a todos los empresarios y trabajadores del sector, consistirá en la escenificación de un botellón simbólico en la vía pública para visibilizar el riesgo que conlleva el ocio no reglado, que ha sido y está siendo el protagonista en plazas, playas, calles de toda la Comunitat,junto con otro tipo de actividades recreativas descontroladasen la vía pública, en espacios clandestinos o fiestas privadas,frente a los establecimientos adaptados y preparados para que el riesgo de contagio sea el mínimo posible con todos los protocolos de control activados.

Todo ello, denunciarán durante el acto, ante la mirada pasiva de las administraciones, pese a las reiteradas advertencias y demandas del propio sector de activar mayores dispositivos de prevención y seguridad para frenar un ocio juvenil sin controlen la calle, que, aseguran, está salpicando a los locales de ocio y hostelería, sobre los que, en estos momentos, está puesta la mirada para frenar los contagios, limitando o restringiendo su actividad.

Unas medidas que las empresas del sector no tienen ya capacidad de asumir mientras no lleguen las compensaciones económicas necesarias y que reclaman a la Generalitat. Al respecto, la CEOH, insiste en que la realidad actual es que hay pymes que siguen sin cobrar ninguna ayuda y otras tantas que no pueden ni cubrir los gastos derivados de la seguridad social de sus trabajadores o el alquiler de sus locales con el dinero que ha destinado el Gobierno valenciano hasta el momento y tras 16 meses de restricciones, Por ello, piden proporcionalidad en las medidas que se adopten para frenar la nueva ola de contagios y un Plan Resistir 3 que haga justicia con las pymes del sector y puedan sobrellevar esta situación.