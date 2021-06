Muere en Algemesí la joven de 15 años intoxicada en el incendio que costó la vida a su padre

Algemesí vive hoy un día de luto oficial decretado por su Ayuntamientopor la muerte de un padre y de su hija -esta última fallecida ayer, jueves- en el incendio declarado el pasado miércoles de un piso contiguo al que ellos vivían y cuyo propietario fue detenido por homicidio imprudente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alzira había decretado, ya antes de conocer la segunda muerte, prisión incondicional para el hombre de 45 años detenido tras el incendio en este edificio -ubicado en el Bloque José Sales de barrio del Raval de Algemesí-.

La Policía Nacional lo detuvo como sospechoso de haber causado el siniestro, al comprobar que el piso era un fumadero de droga, donde se acumulaban gran cantidad de sustancias estupefacientes y basuras y que, al parecer, tenía enganchada su instalación eléctrica ilegalmente a la red normal, algo que pudo haber influido en el origen eléctrico del incendio.

Este hombre se presentó en la comisaría de Alzira para ofrecer su versión de los hechos a las pocas horas de producirse el incendio, el mismo miércoles. Sin embargo, al ofrecer datos contradictorios y ante las investigaciones que llevaba ya a cabo la brigada local de la Policía Judicial de Alzira, encargada del caso, el hombre quedó detenido.

El incendio causó la muerte a un hombre de 38 años y gravisimas intoxicaciones a su mujer de 39 y a la hija de ambos de 15 que falleció ayer. Ambas fueron encontradas por los bomberos cuando entraron en la vivienda en situación de parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo.

El más pequeño de la familia, un niño de 8 años, intentó descolgarse por la ventana del tercer piso para huir del fuego con ayuda de unos vecinos, pero cayó al vacío y sufrió numerosas fracturas por lo que fue trasladado al hospital Universitario La Ribera de Alzira, donde se encuentra ingresada también la madre en grave estado.