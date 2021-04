Mitos modernos: La batalla de Almansa

La historiografía moderna políticamente correcta, muy trufada de intereses políticos (aunque parece que siempre ha sido así) está ansiosa de encontrar en el pasado hechos que sirvan para justificar esos proyectos políticos que las financian, tras la oportuna cocina y, eso sí, bien rebozados por el estilo de las Fakes News.

Uno de esos acontecimientos es La batalla de Almansa (que triste y nostálgico debe ser eso de conmemorar siempre derrotas y pérdidas) símbolo para algunos de la lucha entre un centralismo afrancesado y autoritario contra un pactismo centrifugador y aperturista, que más bien no, pues entre otros considerandos, y de forma reduccionista, fue una guerra mundial de una coalición entre Gran Bretaña y el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo de una parte (para buscar un cargo o acomodo al segundón Carlos), contra la alianza dinástica franco española, aderezada en el caso del Reino de Valencia con un cierto componente de revuelta socioeconómica y xenófoba (con recuerdos agermanats sustituyendo las persecución a los musulmanes, en este caso a los franceses), eso sí poniendo nuestro territorio y paisanaje la muerte y la destrucción por parte de ambos bandos en nuestro reino. Muy interesante pero poco divulgado es el trabajo de Mª Carmen Perez Aparicio “La política de represalias y confiscaciones del Archiduque Carlos en el País Valenciano” donde se recogen las “actividades represivas contra los borbónicos en sus personas y bienes”.

Porque el Cap i Casal fue escasamente Austracista, sólo durante dos años de 1705 a 1707, pues Valencia se despertó en el siglo XVIII claramente del lado Borbónico desde finales del año 1700 hasta que en diciembre de 1705 durante el cual hasta se envió el Tercio de Valencia a luchar contra los Austracistas en Cadiz y Gibraltar, pero un soldado de fortuna, Juan Bautista Basset y Ramos, nacido en Alboraya en una familia de artesanos y que había hecho carrera en el ejército imperial la conquistó, utilizando un populismo antiseñorial que como dice el Catedrático de historia Antonio Furió, por él que «Eximió a los vasallos del pago de los derechos señoriales, concedió amplias exenciones fiscales y persiguió a la nobleza felipista y a los comerciantes franceses, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos». Por eso cuando llega el Archiduque Carlos a Valencia de las primeras medidas que toma es destituir a Basset y encarcelarlo, y sólo sería liberado por las necesidades de la guerra tras la batalla de Almansa.

Y así es como llegamos a abril de 1707 en donde se desarrolla la batalla de Almansa, donde se dice que las consecuencias de la misma las sufrimos los valencianos sin haber participado en ella. Pero parece que la historia enmienda esa creencia, porque sí hubo valencianos, y que además, lucharon del lado Borbón, ¿se acuerdan de ese Tercio de Valencia que antes les he citado, y que estaba en el campo de Gibraltar?, pues de Tercio se transformó en Regimiento y cambio su nombre por lo que sus 300 valencianos lucharon a favor de las armas borbónicas. También esa batalla la consideran algunos como decisiva, y en la tabla (remilitari.com) de las batallas más cruentas de la guerra de sucesión Española ocupa el puesto decimosegundo -12º-, eso sin incluir a tres importantes como las de Carpi 1701, Cádiz 1702, Cassano 1705 y Stollhofen1707, por no existir datos. Lo decisivo para el inicio del fin de la guerra fue cuando falleció su hermano y se le propone y es nombrado Emperador, por lo que ya tenía cargo y entonces (si me permiten la expresión y broma) dijo a los españoles: Ahí os quedáis!

Después vinieron los Decretos de Nueva Planta y la derogación expresa de los Fueros, Privilegios, etcétera del Reino de Valencia, que en el plano político era simplemente el acta de defunción de unas instituciones moribundas, pues, por ejemplo, hacía ¡¡¡más de sesenta años!!!, desde 1645, que las Cortes Valencianas no se reunían, aunque por ejemplo, y no se pone de relevancia, se mantienen diferentes instituciones como la Jurisdicción Alfonsina (practica procesal), “al igual que sucedería con la eclesiástica y la del Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia”, y “subsistió el funcionamiento y administración del Hospital Real y General de Valencia, y de la Universidad; permanecieron las mismas estructuras eclesiásticas y los señoríos, aunque con más control sobre los mayorazgos, y, los gremios y colegios profesionales continuaron, además de los sistemas de regadío y los arrendamientos históricos en el ámbito rural”, como nos recuerda un antiguo Decano de la RACV, Federico Martinez Roda, de su trabajo: El Derecho Común y la Supresión de los Fueros de Valencia.

Respecto a la derogación del derecho civil, y siguiendo con lo expuesto en ese trabajo de Federico Martinez Roda, no aparecieron excesivos problemas con la derogación de los Fueros y así "muy pocos sintieron la necesidad de volver al ordenamiento foral valenciano". De hecho Felipe V quiso restituirnos los fueros civiles (como explica el historiador-decano), durante la misma guerra en 1710, durante su visita a Valencia en 1719. "Luego vinieron cuatro ofertas más de restablecimiento del derecho foral civil por parte del Rey, en 1721, 1731, 1734 y 1739", y no se produjo la restitución, parece intuirse, por "intereses particulares" (las malditas y eternas disputas entre nosotros mismos), unido a que no "se hayan detectado distorsiones jurídicas o sociales" en aplicarse el Derecho Civil general español en el Reino de Valencia, porque tanto los Furs de Valencia como Las Partidas de Alfonso X (base del derecho castellano) estaban informados por el Ius Commune, por lo que había "suficientes elementos «comunes» como para que su adaptación fuera tan rápida y completa".

En fin, en la historia políticamente correcta hay muchas medio verdades, que sirven para infinidad de intereses, en numerosas ocasiones espurios y muy particulares.