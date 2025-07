Los mensajes de Vicent Mompó en su declaración ante la jueza de la DANA

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha testificado este jueves que el 29 de octubre no habló con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, del sistema de alerta ES-Alert porque para él ese mensaje "empieza a existir" a las 19.00 horas, cuando se avisa de que en dos horas podría colapsar la presa de Forata.

cronología y llamadas

Según ha explicado ante la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana, su primera comunicación con el president de la Generalitat se produjo a las 17.45 horas, al devolver una llamada previa que no le pudo coger; en esa conversación, se trató la situación en Utiel y Mazón le solicitó el contacto del alcalde de esta localidad, y posteriormente, a las 18.25, el jefe del Consell le volvió a llamar y pidió el contacto del alcalde de Cullera.

Mompó, según ha sabido EFE de fuentes presentes en la declaración, ha afirmado que le sorprendió que no se comentara en la reunión del Cecopi el mensaje sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo recibido a las 18.45 a través del sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la Confederación del Júcar.

Ha explicado que la información del SAIH llegaba por vía telemática, pero no fue verbalizada en la reunión, a pesar de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estaba presente. "No sé si tenía esa información o no, pero prefiero pensar que no la conocía", ha manifestado.

Preguntado sobre si ningún responsable político o técnico se atrevió con los datos que tenían a vaticinar la tragedia que podía llegar ha dicho que "es evidente que no".

sin esperar a mazón

Ha dicho igualmente que el Cecopi no esperó al president de la Generalitat para tomar ninguna decisión y, respecto al papel que jugó la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, Mompó ha afirmado que en su opinión eran los técnicos los que dirigían la reunión, de tal forma que Pradas "no tomaba ella las decisiones", hasta el punto de que, preguntado sobre si la consellera podría no haber estado, ha asegurado que "habría sido lo mismo". Menos relevancia otorga aún al segundo imputado, el secretario autonómico Emilio Argüeso, del que ha dicho que Pradas intervenía, "pero Argüeso más bien poco ".

Ha insistido repetidas veces en que hasta las 20.11 el "monotema" era Forata y que el Es-Alert "no se nos pone en la mesa hasta que no se nos advierte de la posibilidad de ruptura de la presa de Forata a las 19.00 horas".

Preguntado por las defensas sobre el correo de las 18.43 del SAIH ha reiterado que ni el presidente de la CHJ, ni la delegada del Gobierno ni nadie informó sobre ese mail y que de haber tenido información sobre el barranco del Poyo se habría tomado alguna medida.

EFE - KAI FÖRSTERLING Los dos investigados en la causa: Salomé Pradas y Emilio Argüeso

Asegura que "nunca" ha cambiado "el discurso" sobre lo ocurrido

A su salida, en declaraciones a los periodistas tras una declaración que se ha prolongado desde las 9.35 hasta las 18.30 horas, ha asegurado que "nunca" ha cambiado "el discurso" sobre lo que ocurrió aquel día, al tiempo que ha señalado que no tiene memoria selectiva, en alusión a las veces que ha dicho en su declaración que no recordaba detalles concretos.

Preguntado sobre qué ha querido decir con que su entrevista en el programa Salvados había estado manipulada, ha asegurado que si hace una entrevista de 1,50 horas y se convierte en una de 20 o 25 minutos "técnicamente no hay forma de reducir la realidad más que manipulándola; no la he utilizado en un término negativo".

Respecto a qué le parece la petición del PSPV anunciada por su secretaria general, Diana Morant, de que sea imputado por falso testimonio, ha indicado que "no" va a "hacer caso de lo que hace el PSPV".

"Parece más una de la pandilla del Peugeot, que no la dejaron subir al coche porque era una mujer, que realmente una representante de los valencianos. No sé qué es lo que a lo que está jugando. No me parece normal que utilice filtraciones mientras está celebrando de una declaración de un testigo", ha sostenido.