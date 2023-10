El mejor almuerzo de Valencia tiene solo tres ingredientes: "Ese sabor es una bomba en la boca"

Ya tenemos el mejor almuerzo de este 2023 gracias al concurso #SomEsmorzadors de Amstel. El ganador ha sido seleccionado este fin de semana entre los asistentes al festival cultural y gastronómico Estrellas Gastro Fest. Los finalistas eran las innovadoras recetas de “A Mos Redó”, “Bar Cassalla”, “Ca Rakel”, “De Dalt” y “K Mariola”.

Por primera vez en las tres ediciones de la competición culinaria Som Esmorzadors de Amstel, el público asistente ha podido votar su almuerzo preferido. Patata, huevo, beicon, sobrasada, queso y diferentes tipos de carne, entre otros, son los ingredientes que más han utilizado los hosteleros que han llegado este año a la final.

El público es soberano y el bar K Mariola, ubicado en la localidad de Barx ha sido el flamante campeón. Su receta mágica, es curioso, como ha utilizado menos ingredientes que ningún otro. Los ingredientes protagonistas de su bocadillo han sido el lomo y la berenjena rebozada con alioli de sobrasada y miel. "Elegimos un bocata especial para ese día, se lo dimos a probar a nuestros clientes y la verdad es que se ha pedido un montón", cuenta en COPE su ganadora, Mariola.

"El truco del rebozado nos lo ha desvelado Mariola. "Hemos puesto azúcar moreno sopleteada encima del alioli y ese crujiente con ese sabor es una bomba en la boca".

En concreto, el bar “A Mos Redó” ha deleitado al público con una receta con pan meiga recién horneado, “figatells” caseros de sobrasada, cebolla pochada, salsa casera de queso valenciano de catí, beicon caramelizado en miel de romero y huevo frito. El “Bar Cassalla” ha presentado una receta con “pollo al ast” con patatas chips, huevo frito, pepinillos y salsa secreta. “Ca Rakel” ha utilizado la carne de caballo, salsa de sobrasada con miel de romero, beicon, queso y mayonesa. El bar “De Dalt” ha hecho disfrutar a los asistentes con su bocadillo de secreto ibérico, ajos tiernos, jamón salamanca reserva y patatas naturales fritas.

#SomEsmorzadors Ha guanyat l’entrepà de K Mariola, a Barx (Modalitat ‘voto popular’)

Pa de poble (fresat) + Llom, albarginia arrebossà amb all i oli de sobrasada i mel. Boníssim. Ara cal esperar al 24N per conèixer el premi del jurat professional. Pot coincidir o no. pic.twitter.com/Yb75s7v2Vc