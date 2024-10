Mazón en COPE: "Sánchez es un experto en lanzar 'tinta de calamar' cuando las cosas le van mal"

Ya han pasado más de 10 días desde la reunión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aquel día, el Jefe del Consell salió relativamente satisfecho ante la perspectiva de que se pudiera avanzar en el regreso de la Dama de Elche, los aportes de agua que necesita L’Albufera y fondos para la automoción, entre otros acuerdos.

Pero en estos diez días la política se ha enturbiado mucho, y la sensación de que el propio Pedro Sánchez o su entorno directo se pueda ver salpicado por hasta cuatro casos, que abarca cuatro casos de corrupción bajo investigación en distintas instancias judiciales, le hace presagiar al líder valenciano que igual las reuniones y gestiones con los ministros que deben afrontar las distintas reclamaciones, no son lo fluidas que prometían.

De momento, Mazón no oculta la facilidad de Sánchez para usar la estrategia de tinta de calamar, es decir, distraer con algún truco de magia para volver a retrasar los problemas reales.

Sobre las recientes encuestas de intención de voto que se han publicado en torno al Día de la Comunidad Valenciana, el pasado 9 de Octubre, Mazón reconoce que todos los políticos sin excepción les prestan atención, aunque sea de reojo, y que en este caso ve con satisfacción como la ciudadanía respalda y parecía la revolución social de un gobierno que es el primero que más gasto público ha recortado, que más desgravaciones ha puesto en marcha para las rentas medias y bajas, que ha sido el primero en desgravar los gastos derivados de los tratamientos de ELA o que - por ejemplo- ha bajado ya un 62% las listas de espera de las enfermedades prioritarias. Y en este aspecto sanitario, una puyita al anterior gobierno por haber dejado almacenada una máquina de prontoterapia donada por Amancio Ortega con la única motivación ideológica. La máquina de marras, ya está en marcha y actualmente es la alternativa de mayor precisión y eficacia para el tratamiento del cáncer con radioterapia.

De la oposición, no esconde que le ha sorprendido para mal la nueva lideresa socialista, la Ministra Diana Morant. No entiende que su claudicación a Pedro Sánchez haya hecho volar por los aires el pacto que desde hace ya muchos años mantenían aquí en la Comunidad Valenciana los socialistas para mejorar la financiación autonómica. En ese sentido, Mazón tilda de 'traición' que Morant renuncie al fondo transitorio de compensación mientras llega la ansiada nueva financiación.

Y para acabar, de cara el próximo ejercicio, Mazón no duda en la salida de Vox del gobierno autonómico, no debe traducirse en dificultades para sacar adelante los presupuestos autonómicos del año que viene. De momento, se están terminando de elaborar, y se van a presentar en tiempo y forma. No sería lógica una negativa de VOX a apoyarlos dado que, por un lado, mantienen una línea continuista respecto de los del año pasado que fueron elaborados todavía con la coalición en marcha, y en segundo lugar, porque se está abierto a que Vox, y también el resto de partidos, mejoren el primer borrador que se presente con las respectivas enmiendas convenientemente consensuadas.