3 Mascarillas "made in Valencia" para protegerse con estilo

A todos nos llamaba la atención hace pocos meses, esa imagen de muchos países asiáticos en los que prácticamente todo el mundo lucía mascarilla. La sorpresa no era tanto por el afán de protegerse, sino por los diseños variados, exclusivos y a la última, que muchos lucían, combinando incluso la mascarilla con la ropa.

La necesidad obliga a reinventarse, y también aquí muchas empresas han optado por enfocar su creatividad hacia el diseño de este nuevo artículo de moda que nos va a tapar la cara pero que no va a ocultar nuestro lado más 'fashion!.

En Valencia hemos encontrado tres ejemplos para distinguirse mientras nos protegemos frente a la infección.

En primer lugar descubrimos a la empresa del creador del casco plegable Closca, una innovación que permitía protegerse la cabeza adecuadamente, sin renunciar al diseño, y pudiéndose guardar en un espacio reducido como un bolso o mochila. Un gran éxito entre usuarios de motocicletas o patinetes que han poblado las calles haciendo uso de él. Esta empresa tuvo claro desde el principio su apuesta por elementos de la realidad urbana y su compromiso con la sostenibilidad. Así nació Closca Mask. Pensada para evitar el humo, la contaminación, los microorganismos y el polen hasta que llegó lo que nadie esperaba: el coronavirus COVID-19, encontrando en la pandemia una utilidad aún más urgente.

Con un diseño en tres colores: blanco, gris y negro. Cuenta con un compartimento interior en el que se introduce el mismo filtro de protección que la homologa con las mascarillas FFP2. Es lavable, reutilizable, e incluye 6 filtros.

En palabras de Carlos Ferrando, CEO y fundador, «ojalá no tuviera que existir una máscara de diseño para poder salir a la calle». Desde su punto de vista, esta necesidad supondrá un cambio cultural, ya que «por primera vez para muchos, dejaremos de ver las expresiones de quienes nos rodean». En su compromiso de colaborar en la lucha contra la pandemia, la empresa convierte el ingreso de cada unidad vendida en la donación de otras cinco mascarillas sanitarias para la población de riesgo.

Otro ejemplo de creación made in Valencia, es el del estudio de diseño Sanserif.es lanzando una colección de mascarillas textiles y reutilizables para vestir, que ofrecen una alternativa con estilo al producto industrial estándar. Las Mascarillas In Your Face son de tipo quirúrgico y lavables, por lo que que evitan la transmisión de agentes infecciosos al medio ambiente procedentes de la persona que la lleva, al tiempo que reducen la exposición ambiental.

Barbas hipster, labios pintados de rojo o máscaras robóticas integran esta colección pensada para todo tipo de público que, durante los próximos meses, se verá obligado a vestir diariamente las mascarillas para poder salir a la calle y asistir a los puestos de trabajo o los centros educativos. La colección se lanza mediante una campaña de crowfunding de 40 días en la plataforma de micro-mecenazgo Verkami.

Esta colección de mascarillas pretenden rebajar la tensión en las relaciones sociales que provoca el obligado uso de mascarillas de estética sanitaria, sacar una sonrisa al ciudadano y hacer más ponible un producto que va a acompañarnos durante un periodo largo, según nos cuenta la directora creativa de Sanserif.es, Ana Yago: «hay que dar un paso adelante y entender que, una vez nos hemos tenido que adaptar al uso de las mascarillas, ahora toca adaptar éstas a nuestras necesidades funcionales y estéticas. Se pueden salvar vidas y lucir mascarillas que transmitan alegría».

Por último, la propuesta de mascarillas dirigidas a un público infantil o a los adultos más atrevidos es la que llega desde Goatxa, una empresa dedicada a la estampación de textiles y regalos divertidos, a la que llegó la inspiración a través del hijo de su creador, Juanfran Peñaranda, «lo que me planteaba era ver de qué forma le ponía una de esas mascarillas desechables en la cara, a mi hijo de 4 años, sin que me la tirara. Se me ocurrió decirle si le gustaría que le hiciera una de Bob Esponja. Se puso súper contento, la hicimos con materiales de casa y vimos que funcionaba. El siguiente paso fue investigar materiales profesionales y hablar con sanitarios para cumplir con todos los elementos de seguridad sin renunciar a la comodidad y a la moda».

Goatxa ha optado por elegir diseños de los personajes infantiles más conocidos, algunos de peliculas como Star Wars o Joker, la sonrisa de los emoticonos, o el dibujo del arcoiris entre nubes tan representativo en los balcones para servir de ánimo ciudadano contra el coronavirus.

Al igual que las anteriores propuestas, han optado por disponer de un compartimento, a modo de bolsillo, en el que se puede insertar una mascarilla quirúrgica convencional que en ningún momento está en contacto directo con la cara del portador ni con el exterior. De este modo se garantiza la protección sin renunciar a distinguirse con una mascarilla diferente.

A buen seguro que encontramos más propuestas, incluso hechas en casa, para esta novedad estética que se va a incorporar a nuestro día a día. En un futuro próximo no tendremos ocasión de vernos las bocas ni de lucir la mejor sonrisa, pero los creadores valencianos nos están dando opciones para estar comprometidos en la lucha contra el contagio de la enfermedad sin renunciar a mostrar nuestra cara más 'cool' o la más divertida.