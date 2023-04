Marina Puche, Ceballos y Sanabria harán la falla municipal Infantil de València de 2024

Marina Puche y Ceballos y Sanabria serán los encargados de realizar la Falla Municipal Infantil de 2024. Así lo ha decidido un jurado designado por entidades falleras y artísticas. Se trata de la falla de la València Capital Verde Europea 2024, por eso el proyecto contempla el uso de materiales sostenibles para la realización de la falla. Este año se han incrementado los proyectos presentados hasta un total de 7 candidaturas.





El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha agradecido a todos los candidatos y candidatas “la valentía y el esfuerzo de haber presentado un proyecto” y ha recordado que “este año es el que mayor presupuesto se ha dedicado al pago de la realización de la falla para poner en valor el trabajo de los artistas falleros”.





Concretamente este año se ha llegado a los 33.231 euros de presupuesto para la falla infantil. “El objetivo no es otro que salvaguardar la figura del artista fallero, porque sin ellos las Fallas no existirían”. En este sentido, ha recalcado que “el aumento del presupuesto no significa que la falla tenga que ser más grande, sino que mejoramos la retribución de los artistas falleros”.





Respecto al jurado que ha participado en la elección ha estado formado por Tono Herrero Giménez (jefe de exposiciones del Museu Valencià d’Etnologia, licenciado en Historia del Arte y en Bellas Artes, miembro de la Asociación de Estudios Falleros), en representación del Museu Valencià d’Etnologia; Rosa Maria Arranz Riquelme (vicepresidenta del área de infantiles de la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia, durante muchos años ha sido directiva de la Falla Portal de Valldigna y Salinas), en representación de la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia; Marylèn Albentosa (gestora cultural, miembro de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, directora del Teatre Escalante), en representación del Teatre Escalante Centre d’Arts Escèniques; Sandra Figuerola (diseñadora, fundadora del estudio La Nave, profesora en los máster de diseño gráfico del CEU San Pablo y de la Facultad de Bellas Artes, en representación de la Capitalidad Verde Europea y David de Limón (artista urbano), en representación del Gremio de Artistas Falleros de València.





David de Limón ha destacado “cómo han sabido trabajar las dos colaboraciones sus estilos propios creando una nueva manera de mostrarlos al público”. Por su parte, Rosa María Arranz, ha destacado del proyecto que “es el que mejor refleja lo que es el ingenio y gracia en una falla” aunque ha reconocido que “el nivel de todas las propuestas era muy alto y ha costado mucho decidirnos”. Sandra Figuerola ha valorado “la coherencia en cuanto a materiales y sostenibilidad” y ha dicho que “el resultado será algo muy original y vistoso”.





En cuanto a los ganadores, Marina Puche fue la primera mujer de la historia que diseñó una falla municipal y lo hizo este año con Cardioversió valenciana, de forma que repetirá para el 2024, ahora con la falla municipal infantil. Por su parte, Ceballos y Sanabria forman un tándem artístico y un equipo artístico pluridisciplinar, que centra su creación artística en el mundo de las fallas infantiles, la ilustración, la escultura y la conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural. José Luis Ceballos García es licenciado en Bellas artes y tiene un máster especialista profesional en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sendos casos por la UPV y Francisco Sanabria Casado es licenciado en Historia del Arte por la UV y en Bellas artes por la UPV y cursó el mismo máster que Ceballos.