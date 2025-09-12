Marian Cano, consellera de Turismo, desvela a Alberto Herrera las claves de este sector en la Comunidad Valenciana

La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, aborda con Alberto Herrera diversos temas de actualidad que afectan tanto al turismo como a la vivienda, la financiación autonómica y la gestión de ayudas tras la catastrófica Dana, en el programa especial en la Universidad Politécnica de Valencia.

Cano explica que, aunque las terrazas se llenaron de turista en verano y los aeropuertos registraron cifras récord de pasajeros, la hostelería ha detectado un cambio en el comportamiento de los consumidores. "Nos hemos encontrado con un consumidor más conservador, menos alegría en el gasto, y yo creo que esto es algo normal, porque la renta disponible de las familias en este país la realidad es que está disminuyendo".

Aun así, la relevancia del sector en la Comunidad Valenciana continúa siendo es muy importante, en palabras de Cano, "el 16% de nuestro PIB deriva del turismo. Es un sector muy dinámico que trabaja con una visión clara, por la sostenibilidad, por la excelencia, y ahí nos van a encontrar siempre la consejería al lado del sector".

COPE VALENCIA Marian Cano, Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en Herrera en COPE

Uno de los puntos más controvertidos fue la referencia a las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre la ilegalización de 54.000 pisos turísticos que pasarían a ser alquiler residencial. Cano es tajante a este respecto, “no hay que estigmatizar un sector. En Comunidad Valenciana esta oferta complementaria no puede ser nunca el problema de la vivienda, porque estamos hablando de que no alcanza el 2% sobre el parque total de viviendas, las que son de uso turístico".

La consellera recuerda, además, que la Generalitat ha actuado con firmeza regulando "la vivienda de uso turístico con todo el sector, estamos depurando el registro de viviendas turísticas y hemos dado de baja 18.000 viviendas que no cumplen con la legalidad".

También Cano ha defendido la propiedad privada en los micrófonos de COPE. “La propiedad privada es un derecho que hay que respetar, cada propietario decidirá su vivienda qué es lo que hace con ella", y reclamó también medidas más efectivas en materia de vivienda, "exigiríamos que se revisara la ley de arrendamientos urbanos, que se diera seguridad a los propietarios, que se regulara y se tomarán medidas contra la okupación que tanta vivienda detrae del mercado".

Financiación autonómica: "una burla continua"

Otro de los caballos de batalla de la Comunidad Valenciana es la negociación de la financiación autonómica. Cano critica duramente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades forales, calificándolo como un nuevo ejemplo de desigualdad territorial. “A la Comunidad Valenciana una vez más lo que le otorgan son migajas, que parece que es una burla continua a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana”.

“El 80% de nuestra deuda es consecuencia de esa infrafinanciación, de esa menor financiación que reciben todos los ciudadanos de esta comunidad”, asegura Marian Cano.

La DANA y la gestión de los seguros

Otro de los temas que no podían faltar en la entrevista de Alberto son las consecuencias de la DANA y los problemas con las ayudas y seguros. En este sentido, Cano, aclara que "el consorcio de seguros no son ayudas, es un derecho de todos y cada uno, particulares o empresas que han pagado su póliza".

"El 15% de nuestras industrias todavía no tienen noticias del seguro", lo que frena la recuperación económica de las zonas afectadas.