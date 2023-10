María José Catalá, alcaldesa de Valencia: "Sánchez no puede vender la ciudad para ser presidente"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado los estudios de COPE Valencia para hablar de los temas que afectan a todos los valencianos y como no podía ser de otra forma, el fantasma de los posibles pactos para un futuro gobierno de España ha sobrevolado la conversación.

En referencia a estos pactos, Valencia se puede ver muy afectada, ya que los partidos independentistas catalanes han puesto el puerto de Valencia en su punto de mira para que se paralice la ampliación de este en favor del de Barcelona.

"Ellos no dicen nada, no ponen ni un, pero a la ampliación del puerto de Barcelona, pero todas las iniciativas parlamentarias han ido para que se paralice la ampliación norte del puerto de Valencia y ahora en la negociación de una posible investidura de Pedro Sánchez nos llega que está sobre la mesa que estos grupos separatistas radicales o esos grupúsculos están poniendo la ampliación norte del puerto de Valencia como moneda de cambio", confirma Catalá quien además sentencia de manera rotunda que "Pedro Sánchez no puede vender Valencia para ser investido presidente. La ampliación norte del puerto de Valencia es una cuestión de Estado que interesa a España y a Valencia por la salida de las mercancías de nuestro país, especialmente de nuestra Comunidad, y ni los tres alcaldes de las tres grandes ciudades ni el presidente de la Generalitat vamos a tolerar que Valencia sea una moneda de cambio para Esquerra Republicana para JxC ni para nadie".

La Alcaldesa, además, hace un llamamiento a todos los valencianos para que no se arrodillen frente a nadie. "No vamos a tolerar que el puerto de Valencia se pare por intereses para que nos adelante el puerto de Barcelona, no vamos a tolerar que esta ciudad sufra y se arrodille frente a los separatistas e independentistas y haremos uso de cualquier arma legal porque además tenemos la complicidad de todo el empresario de valenciano y de todas las personas que saben de verdad que es el puerto de Valencia para nuestro país y para nuestra ciudad".





LOS ENEMIGOS NO SOLO ESTÁN EN CATALUÑA

Joan Baldoví, portavoz de Compromís esta misma mañana en las Cortes Valencianas, explicaba que la ampliación del puerto es tan solo para "cuatro grandes empresarios valencianos" y según las palabras de la propia Catalá, "En absoluto esto es así, el puerto de Valencia supone una inversión privada de 1.500 millones de euros en esta tierra y unas 40.000 personas que trabajarán por y del puerto".

La opinión de Badoví le parece "la opinión de un señor que en la vida ha tenido que trabajarse el pan o que ha levantado una persiana sobre algo de lo que no tiene ni idea y sobre todo profundamente ideologizado y por cierto aprovecho para decirle al señor Baldoví una cosa muy clara que su partido Compromís, que era anteriormente el competente en la Consellería de medioambiente, y en el Ayuntamiento de Valencia no llego ni a 5 millones de euros en la Albufera para mejorarla".