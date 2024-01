María José Catalá: "La contabilidad de los grupos del anterior mandato está saldada"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que la contabilidad de los grupos municipales del anterior mandato "está saldada" y ha subrayado en que su competencia es recibir esta información por parte del servicio municipal de Tesorería.

Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas, respecto a la posibilidad de adoptar alguna acción legal sobre la subvención que el pasado ejercicio recibió Vox en el Ayuntamiento de València para sus gastos de funcionamiento y de la que, según un informe de la Intervención municipal, no se han justificado 17.000 euros.

Catalá (PP), que gobierna junto a Vox en el Ayuntamiento, ha explicado que Tesorería ha confirmado que "todos los grupos han hecho o bien la justificación o el ingreso de los fondos de forma oportuna", después de que Alcaldía solicitara información respecto a sus cuentas. "Aquí terminan legalmente las competencias que tenemos por nuestra parte", ha recalcado.

Preguntada por si Vox podría haber incurrido en ilegalidad, ha insistido en que su competencia es solicitar información a Tesorería y no fiscalizar las cuentas: "Mi competencia inspectora no llega tan lejos".

La semana pasada, Compromís anunció que pedirá la reprobación del segundo teniente de alcalde de València y portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, por su "negación" de los informes de la Intervención municipal al respecto, mientras el PSPV avanzó que comunicará a Fiscalía y al Tribunal de Cuentas la subvención que recibió este grupo.

Por su parte, Vox aseguró que el dinero estaba en la tesorería del grupo y fue devuelto en tiempo y forma, además de anunciar que pedirá una auditoría de las cuentas de las otras cuatro formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento en el anterior mandato.

"HACIA OTRO LADO"

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha criticado "la decisión de María José Catalá de mirar hacia otro lado" ante "el posible fraude que podrían haber cometido sus socios de gobierno con las subvenciones municipales".

"Me sorprendería su reacción y su respuesta ante este posible fraude de Vox si no fuera porque ya no tengo ninguna confianza en que Catalá vaya a ejercer realmente de alcaldesa", ha señalado Gómez en un comunicado.

La representante de los socialistas en el consistorio ha censurado que la primera edil "se haya puesto de perfil ante el posible fraude de Vox" y ha apuntado que este "podría ser constitutivo de un delito electoral", dado que se "ha movido una subvención municipal dirigida a financiar la actividad ordinaria del grupo a actividades sobre las que todavía hoy no han sido capaces de ofrecer ni una mínima explicación".

Sandra Gómez ha dicho a María José Catalá que "aunque pretenda hacer que esto no va con ella estos hechos le afectan muy directamente porque es alcaldesa de esta ciudad y, por lo tanto, corresponsable del buen uso del dinero de todos los valencianos y valencianas".

La portavoz del PSPV-PSOE ha agregado que aunque la primera edil no tome "ninguna medida para que se esclarezca el destino y la utilización del dinero de todos los valencianos y valencianas", los socialistas llevarán "las irregularidades denunciadas por el interventor del Ayuntamiento tanto al Tribunal de Cuentas como a la Fiscalía".

