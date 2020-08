Luis Agudo, en el homenaje a los profesionales de la radio de 'Herrera en COPE'

La radio valenciana cuenta, sin lugar a dudas, con un indiscutible referente en la figura de Luis María Agudo, reconocido profesional de las ondas radiofónicas y comunicador de COPE Valencia desde que este periodista llegara a la capital valenciana hace treinta y cinco años. Su voz ha acompañado los primeros pasos del día de miles de valencianos durante los últimos años como conductor de los informativos matinales de esta emisora. Aunque ahora disfruta de unos merecidos días de descanso, Luis María Agudo ha participado en el homenaje a los profesionales de la radio que ha tenido lugar hace escasos minutos en la sintonía de Herrera en COPE, donde el propio comunicador de COPE Valencia se ha mostrado “impresionado por estar siendo protagonista de una entrevista”. “Nosotros, los periodistas, somos quienes entrevistamos habitualmente”, ha comentado entre risas Luis Agudo tras recibir el saludo de Agustín Bravo.

El presentador estival de Herrera en COPE ha querido recordar que Luis Agudo forma parte de la primera generación de profesionales radiofónicos surgidos de la Fundación COPE, donde el comunicador de COPE Valencia logró dar sus primeros pasos en las ondas “con un grupo de gente maravillosa, entre ellos, el padre José Luis Gago”. Preguntado por Agustín Bravo acerca del 'secreto' de la radio, Luis Agudo ha reivindicado “la capacidad que tenemos de generar compañía y de sentirnos, a su vez, acompañados por los oyentes”. “Es algo que no pasa en otros medios de comunicación”, ha celebrado Agudo en el homenaje a los profesionales de la radio. En este mismo sentido, el comunicador de COPE Valencia admite trabajar “con la misma ilusión que el primer día”. “Esta es una profesión maravillosa porque empiezas el día con la página en blanco y la actualidad va escribiendo aquello que está sucediendo con un factor sorpresa muy estimulante para los profesionales”, ha reflexionado Luis Agudo ante los micrófonos de Herrera en COPE.

Agustín Bravo ha querido poner de relieve que Luis Agudo ha informado en COPE de la mano de destacados profesionales de la comunicación de la talla de Ángel Expósito, Carlos Herrera y Luis Herrero, de quienes “he aprendido su forma de sentar criterio a la hora de decidir a qué noticias hay que dar prioridad y cómo presentarlas en antena”. Más concretamente, Luis Agudo ha destacado del actual comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, “su capacidad indudable de comunicar a las personas desde el corazón pero, al mismo tiempo, con criterios admirables en el día a día de la radio española”. “Sus condiciones de comunicador no las tiene nadie”, ha resaltado del presentador de Herrera en COPE.

Anécdotas de una larga trayectoria profesional

En el homenaje a los profesionales de la radio celebrado hace escasos minutos en Herrera en COPE, las anécdotas personales y profesionales del comunicador de COPE Valencia han tenido igualmente cabida. En este sentido, Luis Agudo ha querido compartir dos experiencias auténticamente singulares. “En mi primera conexión en COPE Valencia, hablé por un bolígrafo”, ha desvelado Agudo entre risas de Agustín Bravo. “Estaba tan nervioso que hablaba por el bolígrafo y no me daba cuenta”. El segundo momento resaltado por el comunicador de COPE Valencia tuvo lugar en una sima valenciana, desde donde emitió un espacio radiofónico con expertos espeleólogos. “Tuvimos que salir a gatas de la cueva porque no encontrábamos la salida”, ha revelado Luis Agudo.

El homenaje a los profesionales de la radio de Herrera en COPE ha contado asimismo con la participación del jefe de Informativos de COPE Cataluña, Carlos Losada, y del redactor de COPE Sierra Norte, Emiliano Caro. Ambas personalidades radiofónicas han loado el trabajo personal y profesional de Luis Agudo al frente de la antena valenciana de COPE. Puedes volver a escuchar la conversación completa entre estos tres profesionales de la comunicación en COPE.es.