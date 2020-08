"Los menores tienen sus derechos en Internet": expertos en ciberseguridad alertan de su exposición en la Red

La irrupción de las redes sociales durante los últimos años ha aumentado la presencia de menores en espacios como Facebook, Twitter o Instagram. En muchas ocasiones, los propios progenitores son quienes 'suben' a la Red imágenes de sus hijos realizando diferentes actividades de la vida diaria o disfrutando de un viaje en familia, una práctica que se ha cotidianizado claramente hasta el punto de que la mayoría de la sociedad considera positivamente esta acción. En declaraciones a COPE Valencia, la empresa especializada en ciberseguridad S2 Grupo explica que “esta tendencia se va a mantener por la cada vez mayor presencia de redes sociales” y, partiendo de la base de que “la tecnología no es buena ni mala sino que depende de su uso”, insta a aquellos usuarios de las redes sociales que publican imágenes o vídeos de menores a “aplicar las normas de la comunicación normal a las redes sociales”.

En este sentido, el socio-director de S2 Grupo, José Rosell, recuerda ante nuestros micrófonos que “los menores son menores pero tienen sus derechos”. “Tenemos que tener en cuenta que ser menor no implica no tener derechos”, subraya Rosell ante preguntas de COPE Valencia. Precisamente, desde S2 Grupo resaltan que “las fotos que se publican son muy difíciles de eliminar de la Red”, de manera que “perduran para siempre” en tanto en cuanto “se van copiando y replicando”. “Al final, [imágenes y vídeos] se suben a la nube y la nube no se sabe dónde está”, analiza el socio-director de esta empresa especializada en ciberseguridad.

Un ejemplo muy sencillo: al realizar una simple fotografía, el móvil registra las coordenadas GPS en que se ha tomado dicha imagen; así, aunque no sea publicada en redes sociales, el propio dispositivo puede conocer la ubicación exacta en la que nos encontramos - y, por tanto, en la que se encuentra el menor en cuestión -. Para realizar un buen uso de las redes sociales, José Rosell detalla a COPE Valencia algunas de las siguientes recomendaciones:

1.- En las imágenes, únicamente deben aparecer aquellas personas que conocemos en tanto en cuanto, de aparecer personas cuyo consentimiento no se tiene, podría ser ilícito.

2.- Se recomienda compartir imágenes y vídeos exclusivamente “con nuestro entorno”.

3.- Se recomienda “eliminar la geolocalización y no etiquetar a los menores” en las propias publicaciones.