Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 24.05.2024

Último fin de semana de mayo.

Señoras y señores, el quinto mes del año ya está haciendo las maletas.

Tenemos otros dos días por delante para disfrutar de muchas actividades culturales. Aquí destacamos algunas que pensamos puedan gustar a la audiencia de COPE Valencia.

Y hablando de audiencia, el relevo generacional del público que asiste al teatro y a los conciertos se va renovando, al igual que los autores y artistas que presentan sus propuestas para el disfrute de los espectadores. Y de eso a vamos a hablar hoy.





La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en el marco de las actividades programadas con motivo de su 125 aniversario, ha presentado esta semana su proyecto de escuela social Barraca XXI, que desarrolla en Valencia en colaboración con la asociación El Arca. La iniciativa, que se ha puesto también en marcha de la mano de la Fundación SGAE en otras seis ciudades españolas, trata de impulsar el desarrollo cultural y la integración de los colectivos a los que la propuesta va dirigida a través de la música, el teatro, la danza y el audiovisual.

La compositora y cantante Sole Giménez y el dramaturgo y actor Carles Alberola han apadrinado la escuela social valenciana del proyecto Barraca XXI, que ofrecerá una serie de talleres y actividades culturales, a cargo de diferentes autoras y autores, dirigidas al colectivo infantil y juvenil con el que trabaja regularmente esta asociación del barrio valenciano de Nazaret. El objetivo es ayudarles a potenciar su creatividad e inventiva, además de familiarizarles con el mundo artístico a través de las experiencias personales y profesionales de los propios tutores. Una buena manera de entregar el testigo cultural a las nuevas generaciones.





Nada mejor que el ejemplo propio para animar a los más jóvenes a iniciarse en la cultura y que vean que se puede vivir de la creación.

Muchos de los actores y actrices que ahora están en activo, tuvieron un sueño, luego se formaron y aquí están, trabajando en lo que les apasiona.

Y como muestra un botón, porque LaTía Visantica seguro que tuvo un sueño y aquí la tenéis: arrasando allá donde va.

Este fin de semana la podemos ver en el Teatre Talia con el espectáculo Això faltava!

La tieta cuenta en un monòleg en valencià la experiencia de ser la flamante 'uela de la Fallera Major' y cuenta en directo el proceso de elección, su nombramiento, el estrés de elegir su indumentaria... y como no, su exaltación.

Muchas risas se van a escuchar en el show fallero de la tieta. Nosotros como somos muy fans por eso lo recomendamos.





El Teatro Talia despide la obra La reina de la belleza de Leenane. Un montaje que dirige Juan Echanove con un texto de Martin Mcdonagh.

Un espectáculo protagonizado por Lucía Quintana y María Galiana que habla de la soledad y las relaciones familiares en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro mundo. Concretamente la relación siniestra de una madre y una hija.





Y del Talia al Rialto. Del nombre de la musa de la comedia, al del barrio y puente veneciano.

En el teatro de la plaza del Ayuntamiento, Teatre Rialto, se puede ver esta semana el montaje titulado Infinita con Iolanda Muñoz y Lucrecia Cervelló.





La comedia protagonizada por estas dos actrices trata sobre cómo se conjuga cuidar otra persona sin deja de cuidarse una misma.

Y sobre las preguntas que nos hacemos cuando somos madres ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Soy la madre que me gustaría ser?

Cuestiones que van emanando cuando tienes un hijo o una hija y que te acompañan toda la vida. La obra está protagonizada por dos mujeres. Dos actrices. Dos madres.

Y toda la contradicción dentro de lo instintivo, rebelde y humano que supone la maternidad. Me da a mí que nos va a gustar...





Salimos de la ciudad para poner rumbo a L’Horta Teatre que continúa el ciclo de su 50º aniversario con L’Electe un divertido diálogo entre un político y su psicólogo. La función será este sábado

Esta es la versión “valencianizada” llevada a cabo por el dramaturgo Juli Disla a partir de un texto original de Ramon Madaula. Alfred Picó y Josep Manel Casany son los dos protagonistas de esta obra, galardonada con el Premio a “Millor Espectacle” de la Mostra de Teatre d’Alcoi 2019 y que valió a Casany el Premio al Millor Actor de les Arts Escèniques Valencianes en 2020.

La acción se sitúa momentos antes de una investidura, recreando la conversación de un candidato que ha ganado las elecciones con su psicólogo. Un instante que el político aprovecha para pensar cómo ha llegado hasta ese punto. A través de esta comedia se va descubriendo que los políticos también son personas y que, muchas veces, solo son títeres de otros o de la situación.





El show de improvisación Súbit! llega este sábado a la sala del barrio de Orriols, Teatro Carolina. En cada función el guión de las historias lo propone el público.

Un espectáculo de improvisación donde los actores cocinarán divertidísimas e irrepetibles escenas teatrales con los ingredientes que proponga el público, al natural y sin más utensilios que su imaginación.

La receta: un papel donde se escribe lo que uno quiera, un cubo con las anotaciones, una mano inocente, una propuesta, unos actores y… mucha improvisación.





En Sala Russafa y tras más de cuatro años en gira, este fin de semana es la última ocasión para ver La invasión de los bárbaros, un espectáculo de la ‘Trilogía de la Memoria’ de Arden Producciones, escrito y dirigido por Chema Cardeña. La obra ha realizado más de un centenar de representaciones por todo el país.

El montaje se despide de los escenarios antes de saltar a la pantalla. Pronto se estrenará la película rodada en localizaciones valencianas que toma esta obra teatral como base. En su trama se entrelazan dos líneas temporales, una en 1939 y otra en 2009, ambas alrededor de la memoria histórica.





La música nos trae muchos estilos y géneros diferentes a Valencia.

Los conciertos del ciclo Sueña Valencia que organiza la Consellería de Cultura y Deporte al aire libre en San Miguel de los Reyes tienen dos recitales este fin de semana. Este viernes actúan Santero y Los Muchachos. La banda de rock reposado formada por músicos con larga trayectoria ofrecerá los éxitos de sus tres discos en directo, en un entorno idílico bajo la luz de la luna que habrá estado llena la noche anterior.





El sábado el mismo escenario al aire libre recibe la propuesta internacional del ciclo: The Christians. La ico?nica banda brita?nica de pop y soul fundada en 1985 por los hermanos Garry, Roger y Russell Christian, llega a Valencia para desplegar su repertorio de canciones que fusionan soul, gospel y pop con letras reflexivas. A pesar de los cambios de alineacio?n a lo largo de los años (ahora con el guitarrista Henry Priestman en sus filas), mantienen su distintivo sonido y compromiso con causas sociales y su legado perdura, siendo apreciados por su talento y contribucio?n al panorama musical brita?nico. Todas las invitaciones están agotadas.

La Sala Moon recibe este viernes a Maldita Nerea con la gira Manual para seres maravillosos en directo. La formación sigue teniendo millones de oyentes en Spotify, cerca de 200 millones de reproducciones en Youtube y en torno al millón de seguidores en redes sociales. Maldita Nerea sigue demostrando una gran capacidad para adaptarse y evolucionar dentro del complejo y cambiante mundo de la música.





Una de las iniciativas musicales que queremos apoyar es el Festival Benéfico de Danza Urbana en beneficio de ASPANION. Será el sábado por la tarde en el Palau de la Música. Participaránmás de cien bailarinas y bailarines de todas las edades de 19 a 21 horas. Por una entrada donativo de 10 €, el público asistente podrá disfrutar de una tarde única de arte y solidaridad que lleva preparándose meses y en la que los protagonistas serán las niñas y niños afectados por el cáncer infantil, ya que a ellos se destinarán los ingresos obtenidos.

Este evento ha sido impulsado por la asociación Bombers pel Món, una entidad liderada por el bombero jubilado Vicente Lillo y volcada con la realidad de esta enfermedad y que desde hace más de una década trabaja para desarrollar acciones en beneficio de este colectivo. También cabe destacar la importante colaboración de la academia de baile Fun & Dance, que ha puesto su talento al servicio de este acto que fusiona baile y solidaridad.





Este sábado Casino Cirsa tiene una propuesta irresistible de dinner show con el espectáculo musical Guateke Kanalla.

El valenciano Guillermo Martín popular concursante de Operación Triunfo es uno de los showman nacionales del momento. Alguien capaz de todo sobre un escenario, desde interpretar diferentes estilos musicales a través de temas míticos de Frank Sinatra, Elvis Presley o Los Ronaldos, a lucirse como presentador y artista de múltiples registros. Uno de ellos, sin duda, es la capacidad para conectar con los espectadores y hacerlos partícipes de sus espectáculos. Este sábado presenta Guateke Kanalla.





Y precisamente, uno de los cantantes que aparecen en este show es el gran Elvis Presley que editó su primer álbum hace ahora 70 años.

Por ese motivo la incombustible y prolífica productora formada por grandes músicos de La Movida Valenciana estrena un nuevo espectáculo este domingo en La Rambleta titulado Elvis: from Memphis to Las Vegas.





El espectáculo revivirá los 32 números uno de Elvis de la mano de Suco Blue & The Elvis Big Band. Se trata de una banda exclusiva de La Movida Valenciana, formada por 14 músicos, todos ellos grandes artistas con amplia experiencia en bandas míticas de los ochenta y noventa, que interpretarán canciones tan conocidas como El rock de la cárcel, Tutti Frutti o la que estamos escuchando It’s now or never, entre otras.

El espectáculo recorrerá toda la carrera del Rey del Rock a través de distintos escenarios, desde su instrumentación inicial con contrabajo y guitarra eléctrica hasta los conciertos espectaculares de los casinos de Las Vegas, con acompañamiento coral, sección de vientos y audiovisuales. Una experiencia única para entender y revivir toda la carrera artística del inolvidable ídolo de la canción.





También el domingo se podrán escuchar temas destacados de bandas sonoras de cine con la Film Shymphony Orchestra y la gira Henko.

El Palau de la Música recibe a esta genial orquesta para que el público descubra una experiencia conmovedora y emocionante con las partituras de 007: Skyfall, Mulán, Indiana Jones y el templo maldito, La Roca, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Desayuno con diamantes, El Padrino, Pocahontas, Harry Potter y el cáliz de fuego, entre otras.





El Palau de Les Arts ha estrenado esta semana Tránsito.

Esta ópera de reciente creación está escrita por el compositor aragonés Jesús Torres quien también ha creado el libreto basado en la obra homónima de Max Aub.

Les Arts ha programado una de las óperas españolas más impactantes de los últimos años que habla de un pasado más cercano, con un argumento sobre del exilio a causa de la guerra civil y el tormento de un hombre dividido entre dos países, dos vidas y dos mujeres. El espectáculo lírico se podrá ver hasta el domingo en la sala Martín i Soler de Les Arts.

La semana próxima el ciclo Les Arst és Flamenco presenta a un gran maestro del cante: José de la Tomasa. Su voz guarda la esencia más pura del cante y mantiene vivo el arte heredado de sus padres. La actuación del cantaor está programada para el 31 de mayo.