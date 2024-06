Ureña, por la vía de la épica, corta una oreja en una decepcionante Corrida In Memoriam

FICHA DEL FESTEJO MADRID, domingo 16 de junio de 2024. Corrida In Memoriam en homanaje a Antoñete. Lleno de 'No hay billetes'

. . Cuatro toros de JANDILLA (1º, 2º, 5º y 6º)y uno de VEGAHERMOSA (3º), de desigual presentación, remates y juego. Destacaron por su encastada nobleza los lidiados en segundo y sexto lugar. Manso aunque manajeble el primero; manejable el tercero; un quinto que apuntó pero no se vio. Un sobrero de EL PILAR (4º tris), de mucha alzada y poca cara. Deslucido.

JOSÉ MARÍA MANZANARES, saludos y silencio. ALEJANDRO TALAVANTE, silencio tras aviso y pitos. PACO UREÑA, silencio y oreja.



Paco Ureña fue atendido en la enfermería de la plaza de toros de Las Ventas de una "fractura que desplaza el tercio medio de la clavícula izquierda. Pronóstico reservado. Fdo. Máximo García Padrós / García Leirado"