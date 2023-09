Los mejores planes para disfrutar este fin de semana en Valencia | 22.09.2023

Hoy día 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial sin coche, el Día internacional del Mimo – ya que se conmemora el fallecimiento tal día como hoy de Marcel Marceau- y algo que nos tiene que hacer reflexionar...quedan 100 días para finalizar el año.





Esto quiere decir que aún tenemos tiempo para, en el caso de que el año haya transcurrido sin pena ni gloria, inclinar la balanza y ponernos a trabajar para hacer todo lo que esté en nuestra mano con el fin de apañar el resultado.





Si hemos visto poco teatro, habrá que ir a ver más. Si hemos disfrutado de pocos conciertos, tendremos que apostar más por la música en directo y si no hemos compartido tiempo de calidad con quien queremos... aún podemos remediarlo.





Habrá que ponerse manos a la obra.





Y hablando de obra, en este caso de teatro, el festival Russafa Escénica ya está aquí de nuevo en su edición decimotercera.





¿Quién dijo que el número 13 da mala suerte?

Normalmente se celebran los múltiplos de 5 o de 10. En Russafa Escénica han decidido en esta edición celebrar los trece años haciéndole una broma a la suerte. Conscientes de la suerte que ha tenido este festival de tardor de poder mantenerse trece años a pesar de las trabas que han tenido por el camino.





Se van a poder ver 10 piezas largas en espacios públicos y privados que van desde la Sala Russafa, el Parque Central, el Monasterio San Miguel de los Reyes o Centro Cultural La Beneficencia, entre otros.





Las piezas breves o viveros se van a poder ver en locales no convencionales del barrio valenciano. Podéis consultar la programación en la web www.russafaescenica.com y descubrir todo lo recién creado en cuanto a artes escénicas. El festival se clasurará el día 1 de octubre.





El Teatre Micalet acoge hasta este domingo 'La Mare Coratge' la adaptación valenciana del clásico de Bertolt Brecht con la que el dramaturgo trató de contrarrestar la ascensión del fascismo y del nazismo. La propuesta de Paula Úbeda, responsable de la dirección y adaptación de la pieza, llega para hacer paralelismo con situaciones actuales que según ha declarado “Hoy se pueden identificar muchas situaciones que ocurren en el mundo, como bien puede ser, una guerra, intereses políticos, estafas... Y de manera indirecta esta obra sirve de guía para que el espectador saque sus propias conclusiones sobre el sentido de este tipo de luchas."





La pieza cuenta con un elenco femenino de ocho actrices que han puesto de manifiesto un trabajo donde el género no es trascendente sino su carácter, mediante una base de teatro físico y coral donde gran parte de su elenco ha sido formado bajo las mismas directrices pedagógicas.





La pieza en valenciano cuenta la historia de una astuta vendedora ambulante que, para sobrevivir, sortea hábilmente las diferencias entre católicos y protestantes siguiendo con su carromato al ejército sueco, sacando partido de la guerra y del dolor humano.





La Rambleta presenta este viernes y sábado a Yllana y a su humor gestual y mordaz con el montaje '666´ que trata sobrecuatro temibles convictos que llegan al corredor de la muerte para ser ejecutados.





La adaptación de estos convictos a su nueva situación, la irritante convivencia entre ellos, sus relaciones con los guardianes y las desastrosas ejecuciones a las que son sometidos desencadenarán una serie de escenas dantescas, incontrolables y disparatadas, convirtiendo el corredor de la muerte en un improvisado infierno.





En '666' Yllana imprime una dosis más elevada de humor negro, absurdo y mordaz a su habitual trabajo cómico visual para mostrar, sin palabras, el lado más oscuro y siniestro del ser humano.





El Teatro Carolina presenta en función única la comedia 'Yo madre´ este sábado por la tarde. La obra cuenta la historia de Berta una influencer de maternidad que ha organizado una charla, para promocionar un retiro de fin de semana con la intención de compartir los secretos para convertirse en la madre perfecta. Pero la perfección no existe y la realidad está llenita de emociones contradictorias.





Seguro que muchas espectadoras se van a ver reflejadas en el contenido de esta pieza que protagoniza Débora Pascual.









La comedia 'El Aguafiestas´ con Josema Yuste y Santiago Urrialde sigue haciendo reír al público valenciano en el Teatro Olympia. El espectáculoprotagonizado por estos dos reyes del humor estará en cartel hasta el día 1 de octubre.





Y si el público quiere emociones más fuertes, el terror se ha instalado en el Teatro Talia con 'La mujer de negro´. La propuesta potencia la escenografía y el vestuario, y lo dota de nuevos y mágicos efectos que potencien el mundo del más allá, con el ilusionismo, la música y las proyecciones, para que los espectadores vivan una experiencia inmersiva de terror. Un género fascinante y atrayente, tanto en la literatura y la pequeña o gran pantalla, pero que pocas veces se ha llevado al teatro.





Respecto a teatro para todos los públicos tenemos varias propuestas para ir a ver junto a nuestros hijos y así darles un respiro en su primera semana de cole.





Teatro Circulo estrenó la semana pasada 'Apaga’m que m’encenc´de la compañía SaludArte. El musical familiar que se queda en Valencia hasta el 1 de octubre, nos descubre a Nika una niña que encuentra en su móvil la compañía de juegos y aventuras ideal, hasta que se sumerge en un mundo de internet descubriendo los peligros y problemas que puede provocar un uso no adecuado de las redes sociales, sin el acompañamiento de un adulto.





En este momento se encontrará cara a cara con la realidad y tendrá que buscar estrategias para poder superarlo. Vivirá una experiencia en forma de aventura que construirá un puente hacía su equilibrio.





¿En quién encontrará Nika inspiración, escucha y las herramientas necesarias para volver a confiar en ella misma?





Su madre dice: “Todo apagado y ahora lo que encenderemos serán nuestros sentidos”





La temporada del Teatre Escalante comienza este fin de semana sin tener aún sede propia. La mayoría de las producciones se van a poder ver en Ribes Espai Cultural del Parque Central y en el Teatro Principal.





Este fin de semana se presenta la obra 'Niña de nadie´ una producción Escalante creada por La Zafirina que se escenificará en Ribes Espai Cultural.





La obra, creada para jóvenes mayores de 14 años, relata tres días en la vida de una adolescente. Tres días que comienzan con una llamada a partir de la cual su vida se va a ir a la mierda. Un viaje de iniciación en ese momento en que todo está por descubrir y el caparazón por romper. La protagonista que está a punto de cumplir 18 años va a convertirse en adulta de golpe.

Las propuestas musicales también nos van a dar ideas para disfrutar del fin de semana.





Esta noche...” con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide” tendremos el concierto de Manuel Carrasco en la Plaza de Toros de Valencia.





El onubense presenta su “Tour Corazón y Flecha”, una cita obligada para volver a ver al artista sobre los escenarios que tantos éxitos le han dado. Entre otros reconocimientos cuenta con el Golden Music Award a su trayectoria musical, el premio Ondas al Mejor Espectáculo Musical por la culminación de su anterior gira “La Cruz del Mapa” y los que le quedan...porque este cantautor llena y arrasa en todos sus conciertos.





El Teatro Flumen presenta el espectáculo 'Aidalai - Tributo a Mecano´ que va a retratar musicalmente hablando al grupo de mayor éxito de habla hispana de todos los tiempos. Habrá tres sesiones este fin de semana para que los fans de los hermanos Cano y de Ana Torroja revivan en directo sus éxitos más destacados. Este homenaje a Mecano crea un espectáculo de luces y música cuidada al detalle para que se pueda revivir como se hizo en su momento o disfrutar por primera vez, si nunca antes se había hecho.





El género jazzístico recibe a un destacado saxofonista: Ben Van Den Dungen que visita el Jimmy Glass por primera vez. Actuará este viernes y sábado por la noche.





Durante décadas el músico holandés ha sido uno de los más prolíficos saxofonistas de los Países Bajos. En las últimas décadas del pasado siglo, el Ben vd Dungen/Jarmo Hoggendijk Quintet recorre Europa y medio mundo sin descanso. Sin duda, una de las formaciones jazzísticas más importantes de Europa en esos años. En 2012 funda su nuevo cuarteto aunque en esta ocasión nos visita con su quinteto.





Este sábado a mediodía os recomendamos el concierto de Doña Manteca para comenzar espléndidamente el fin de semana. La formación valenciana compuesta por Elena Almendros, Paula Almendros y Empar Mora actuará a las 13 horas en La Casa de la Mar. Su gusto y talento empastan tan bien como sus voces. Las cantantes e instrumentistas estarán actuando dentro del ciclo Dona Sonora que dedica la sala de La Patacona a las artistas femeninas. El trío va sumando fans a través de las redes sociales y de sus conciertos en los que implica al público con su espontaneidad y mimo en las versiones que interpreta.





Echo and the Bunnymen la banda post punk británica actúa este domingo en la Sala Repvblicca. Sus éxitos volverán a escucharse en Valencia para el disfrute de su regimiento de fans y así defender la vigencia de su legado en sintonía con la reedición de su primera recopilación de grandes éxitos, "Songs To Learn & Sing" , que originalmente se publicó en 1985. La banda sigue con la gira de conmemoración del 40º aniversario de su carrera. En los últimos veinte años han grabado cinco álbumes más, el último de ellos hace ahora cinco años bajo el título “The Stars, The Ocean & The Moon”, con trece canciones de su repertorio reinterpretadas y dos temas nuevos.









Ciro y los Persas vienen a Valencia. Actúan en la Sala Moon este sábado.

La formación argentina llega a esta nueva gira europea en un extraordinario momento de convocatoria, después de agotar la Fase 1 de ventas para su nuevo show en un estadio de Buenos Aires para más de 40 mil espectadores.





La gira en europea incluye conciertos en ciudades que nunca han sido visitadas por el grupo como Londres, París o Berlín. Acaban de actuar en Barcelona y este fin de semana llegan a nuestra ciudad. La gira sigue en Mallorca, Alicante Málaga y Madrid, el próximo 1 de octubre, en la sala La Riviera.





Si bien la gira por el viejo continente será en su tradicional formato rockero, Ciro viene de presentar dos discos repasando sus 30 años de trayectoria artística. “Guerras”, un disco acústico en el que interpreta canciones de su etapa con Los Piojos y su actualidad con Los Persas, y “Sueños”, un disco en formato sinfónico.





Miguel Ángel Scorcia ofrece un concierto este domingo en la Sala 16 Toneladas.

Este artista con una trayectoria larga en la escena rockera española y músico inquieto, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario, sin los músicos que le han acompañado y acompañan cuando actúa con Los Swingers, Cat Club, Russafians y Scorcia & Big 54.





Este concierto marca el inicio de una nueva etapa para el músico valenciano con 'El cancionero del Buckaroo´que presenta un acercamiento hacia sonidos más próximos al country & western en el que ha contado con la producción de Cris Mantello.





Les Arts Volant, el espectáculo viajero de Les Arts retoma esta noche la gira que comenzó este verano con la que ha recorrido diferentes localidades de la Comunitat Valenciana.





El espectáculo La Ventafocs, la versión en valenciano de la ópera Cendrillón de Pauline Viardot, que protagonizan los artistas del Centre de Perfeccionament, se podrá ver esta noche en el Barrio de Sant Marcelí, en la Plaza Arzobispo Olaechea. Mañana viajará hasta Monforte del Cid y el domingo se podrá ver en la Malvarrosa, en el Parque de la Ermita de Vera.





Además la programación de Les Arts presenta este fin de semana un espectáculo para que los papás y mamás lleven a sus bebés y tengan un primer contacto con la música en directo. Babies Only es una actividad dinámica y participativa, donde los más pequeños podrán descubrir el sonido, el silencio y distintos timbres o sonoridades.

La semana próxima los jóvenes también serán protagonistas en el estreno de “La dama picas”. Una función exclusiva para chicos y chicas menores de 29 años con un precio a su medida: 10 €.









El actor de teatro y musicales Alberto Vázquez, ha escrito un libro que va a presentar hoy en Valencia. Será esta tarde en la librería Vuelo de Palabras, en Avda. Giorgeta. Lo presentará el también actor y director José Sáiz. El libro se titula “Curarse” y en sus páginas, el actor hermano de Helena Bianco, reflexiona sobre cómo mejorar nuestros días. En la presentación firmará ejemplares de su obra.









El festival VESO -Valencia European Skate Open- celebra una nueva edición, que se llevará a cabo una vez más en La Marina Norte y donde se unirá este fin de semana cultura, ocio familiar y competiciones con la presencia de algunos de los mejores atletas del mundo en distintas modalidades.





A la cita llegarán deportistas de 27 países diferentes, que competirán en una gran variedad de disciplinas urbanas: skate, parkour, escalada, surf, basket 3×3, y breakdance, entre otros. Habrá muchas actividades paralelas como conciertos, clases y actuaciones para los más pequeños.