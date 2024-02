Esta semana tenemos dos temáticas a las que prestar atención: por un lado el carnaval y por otro, la celebración de San Valentín. Vamos a ver qué nos depara cada una y según nos convenga, hacemos.





Carnaval

Empezamos por el carnaval, que este fin de semana se celebra en muchas localidades de la provincia de Valencia. Hoy viernes los Carnavales de Villar del Arzobispo que empezaron ayer, tienen muchas actividades. Destacamos el Desfile de Botargas y el Concurso de Murgas que son algo así como las 'chirigotas serranas´. Además tiene personajes como El Chinchoso, que representa todo lo negativo y termina en la hoguera para regocijo de la población.

El sábado tendrá lugar el famoso desfile de disfraces con miles de participantes. Cuentan con un elemento simbólico muy característico, La Morca, que es una morcilla gigante, que se lleva en procesión acompañada de antorchas y simboliza el tradicional entierro de la sardina 'a lo serrano’. Los carnavales de la provincia cuentan con varias citas muy relevantes como la de los Carnavales de Requena que hoy proclama a su Rey de Cepas y mañana celebrará su tradicional Concurso de Letrillas y posterior desfile.

La Festivitat de Carnestoltes de Bèlgida, donde se entabla una batalla de harina y se hacen espectaculares dansaes; también destacamos el Carnaval de Ayora, donde los disfraces salen del baúl de la ropa vieja y las tortas de gazpacho se reparten entre los participantes.

En Valencia ciudad, el tradicional carnaval al más puro estilo Mardi Gras regresa a las calles del Cabanyal este domingo a mediodía con la nueva edición del Carnaval Cabanyal-New Orleans 2024. El barrio celebra una jornada festiva, organizada por la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal, El Casinet, bajo la dirección artística y musical de Roqui Albero, trompetista de Jorge Drexler, entre otros.

Participan también alumnos, socios y músicos de la propia entidad, así como también músicos de otras sociedades musicales del Marítimo, solistas y colaboradores del mundo del jazz y el colectivo Sedajazz.

El Carnaval de Ruzafa también prende la mecha este fin de semana y celebra mañana por la tarde el Baile de Máscaras con grupos de danza valenciana como la Magrana, Quiqueries y la Carraspera, a los cuales se unirán grupos latinos y batucadas. Posteriormente, se realizará el pregón con la participación de dos personalidades representativas de la cultura valenciana, que reafirmarán la apuesta por un Carnaval de los Derechos Humanos. Al final de la próxima semana tendrá lugar Mercado Russafira de Carnestoltes donde participan 50 artesanos y el Pasacalle por el barrio de Ruzafa con la participación de 70 colectivos.

Otra actividad relacionada con el carnaval es la Folia de Máscaras que ha organizado el Ateneo Mercantil, será mañana sábado por la tarde. La entidad de la Plaza del Ayuntamiento acoge una fiesta barroca con máscaras a cargo de la compañía de danza histórica Armonía Danza, cuyo objetivo es la divulgación de las coreografías de los siglos XV, XVI y XVII de la mano del bailarín y coréografo Marco Bendoni, y de su fundadora, Sofía Grande.

Este original evento permitirá al público disfrutar de una experiencia inmersiva, que trasladará a los asistentes a los bailes con máscaras de esas épocas. Periodos en los que el arte teatral comenzó a ser admitido como entretenimiento de los nobles y cortesanos y en la que eran muy comunes las representaciones escénicas con música, teatro y por supuesto danza, lo que implicó el preludio de la ópera.

De la mano de un Maestro de Ceremonias que encarnará al mismo Embajador Vich, los bailarines harán alarde de su conocimiento de las coreografías del Renacimiento y del Barroco que tanto se disfrutaban en los salones palaciegos, incluso quien quiera podrá participar en las coreografías. Quien además de participar en el carnaval de este año quiera celebrar con su pareja San Valentín, lo puede hacer compartiendo un buen concierto o una buena obra de teatro.

San Valentín

El amor y la cultura también hacen buena pareja. En cuanto a conciertos, os recomendamos varios. Esta tarde el flamenco se adueña de la Fundación Bancaja con el concierto de Juan Habichuela Nieto.

El guitarrista, miembro de una de las sagas flamencas más reconocidas, ofrecerá en Concerts a la Fundació un recital de guitarra al más puro estilo flamenco, con un completo recorrido por su variedad de estilos. Juan Habichuela Nieto pertenece a una de las dinastías flamencas más longeva, la que procede de Habichuela el Viejo y que alcanzó gran fama con su abuelo Juan Habichuela.

Con tan solo quince años ya acompañaba a destacadas figuras del cante jondo. En su trayectoria cuenta con tres discos publicados hasta la fecha: Mi Almas a Solas, Sentimientos de mi Ser y 8 Abrazos para Lorca, que colocan al artista entre las figuras más destacadas de su generación.

Sole Giménez regresa al Palau de Les Arts el sábado. Ante el éxito del que fue el primer concierto de esta artista con su espectáculo ¡Celebración!, Sole Giménez regresa al escenario de les Arts, un año después, para seguir festejando con su público valenciano estos 40 años de trayectoria en la música. Para los que estéis indecisos, aún quedan algunas entradas.

En cuanto a teatro, el Teatro Rialto ha estrenado esta semana una nueva producción del Institut Valencià de Cultura bajo la dirección de Santiago Sánchez: Les Troianes. Fucking nowhere con la autoría de la creadora alicantina Josi Alvarado tomando el texto de Eurípides como inicio. ¿Se puede hacer poesía después de Auschwitz? ¿Teatro antibelicista desprendido de Gaza o de Ucrania? ¿Por qué hay guerras que continúan considerándose justas? Troyanas Fucking Nowhere incomoda en las preguntas y da voz a las víctimas: la población civil y, en especial, a las mujeres y sus hijos. Estas troyanas son bellas y heréticas. Se llaman Andròmaca y Hécuba pero también Fàtima y Svitlana y son grito y son música, risa y campana. Porque la historia no tiene por qué estar condenada a repetirse. Porque esta vez ellas escriben el final. La obra estará en cartel hasta el 10 de marzo. Es uno de los estrenos de la temporada. No hay que perdérselo.

Esta semana se despide el musical Grease del Teatro Olympia que levantará de nuevo el telón el próximo martes, una vez haya cambiado la escenografía porque estrena Salomé con un destacado elenco que encabezan Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández y Pablo Puyol.

La creación y dirección de esta travesía teatral inolvidable está a cargo de Maguï Mira. Esta nueva producción estrenada en el Festival de Mérida, nos cuenta la historia del personaje bíblico Salomé. Gracias a la dedicación y el talento de un equipo artístico y técnico excepcional el montaje se convierte en una obra que despierta emociones, desafía convenciones y deja una huella duradera en el corazón de todos los que van a tener la suerte de presenciar su creación. Estará toda la semana próxima en el Teatro Olympia.

Otra mujer poderosa es la que se presenta tal cual en el Teatro Talia haciendo gala de sus armas para hacer reír a la gente como son sus xismes valencians. La Tía Visantica estará esta noche y mañana en horario de sesión golfa para contar la experiencia de ser la flamante 'uela de la Fallera Major' y vivir con ella el proceso de elección, su nombramiento, el estrés de elegir su indumentaria... y como no, su exaltación. Los sobrinos y sobrinas Visantiqueros querían un show fallero y la tieta lo sirve en bandeja.

Y como siempre en Valencià de Poble. Y siguiendo con contenido de muy nuestro, el domingo por la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia se celebra una nueva edición del festival Hivern a València organizado por la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana. Actuarán Grup Vocal Quòrum, A l’Aire Associació d’Estudis de Música i Balls Tradicionals, Ateliers d’Artistes y Grup de Danses l’Empalme.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Quien desee ir, podrán recoger las invitaciones en el vestíbulo del centro cultural durante estos días. Esta tarde se inaugura en la Casa de la Cultura de Quart de Poblet una exposición dedicada a Carles Castillo y a sus recuerdos. Después de 43 años de profesión, el actor y dramaturgo Carles Castillo, presenta una exhibición de los recuerdos de toda su carrera.

La muestra se compone de carteles, fotografías y objetos que el actor ha ido guardando durante todos estos años dedicados a su gran pasión, el teatro. La intención es realizar un paseo por el tiempo a través de los montajes teatrales en los cuales ha participado, bien como actor, como escritor e incluso, como productor; desde sus inicios, cuando cantaba en locales pequeños de la noche valenciana, sus primeros pasos como mimo, sus colaboraciones en el cine y la televisión, y su participación en grandes producciones teatrales.

Pero Carles Castillo, como artista versátil que es y persona llena de intereses, no ha sabido estar encasillado en una sola disciplina y quieto en un solo lugar. Su inquietud creativa le ha llevado de la interpretación musical a la teatral. Innumerables son los montajes escénicos en los cuales ha participado tanto como actor como asumiendo la dirección, de la escritura de textos para la escena a la de libros sobre el mundo de la interpretación e incluso, en la publicación de un disco. Sus retos escénicos superan las fronteras de nuestro país, y ha participado en montajes a Europa: Alemania, Italia, Francia y también en países de América Latina como Venezuela, Colombia o México entre otros.

De todos sus espectáculos, destaca Imprebís, con Carles Montoliu, un hito en el panorama español teatral sobre el arte de la improvisación con más de 3500 representaciones y superando el millón de espectadores.

Pero esta exposición no es un 'punto y final´ a su carrera, si no uno continuamos trabajando, puesto que en este 2024 realizará una gran gira nacional e internacional con varios espectáculos en cartel. La muestra estará abierta hasta el 23 de febrero.

El Palau de la Música de Valencia presenta es tarde a la Orquesta de Valencia dirigida por Alexander Liebreich en concierto con un programa muy top en el que destacan la Obertura Coriolano y la Quinta de Beethoven, además una obra del compositor en residencia esta temporada Pascal Dusapin.

Actuará junto a la orquesta titular del Palau la mezzosoprano ucraniana Christina Daletska. El ciclo Cambra al Palau recibe al pianista Luis Fernando Pérez este sábado por la tarde con la “Suite Iberia” de Isaac Albéniz. Una de las obras escritas para piano más importantes. Un verdadero “tour de force” para el concertista, llena de belleza, complejidad y dificultad.

El domingo por la mañana habrá un concierto gratuito a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y su titular, Cristóbal Soler. El programa aborda música netamente española, que se iniciará con el célebre pasodoble “Suspiros de España” de Antonio Álvarez y continuará con el poema sinfónico “Per la flor del lliri blau” del maestro Rodrigo, de quien se cumple el 25 aniversario de su muerte.

Las exuberantes “Danzas fantásticas” de Joaquín Turina y la famosa y racial suite nº 2 de “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla, componen este programa que reúne las esencias de una época, de la música creada por los más reconocidos compositores españoles. La recogida de entradas para el público en general, se realizará el mismo día del concierto a partir de las 10 de la mañana, en las taquillas del Palau y online.

El martes de la semana próxima la Sala Iturbi recibe al director colombiano Andrés Orozco-Estrada junto a la Orquesta Sinfónica Swr Stuttgart con otro programa top: la Sinfonía nº 6 Pastoral de Beethoven y La consagración de la primavera de Stravinski. El Palau de Les Arts Reina Sofía despide a la ópera Rusalka este fin de semana. Hoy habrá representación y el domingo bajará definitivamente el telón en Valencia.

El palacio de la ópera ha programado también este fin de semana dentro del ciclo Les Arts és Músiques Valencianes los conciertos de Margarita Quebrada i Xenia este viernes por la tarde y el directo de Sandra Monfort, integrante del grupo Marala, que actúa en solitario mañana sábado por la tarde.