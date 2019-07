Los intereses valencianos, un paso más cerca de Bruselas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido esta misma mañana con la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea con el objetivo de conocer y planificar las principales líneas de acción de la Comunidad Valenciana en Bruselas para los próximos cuatro años. De esta manera, Puig ha anunciado que cada Conselleria contará con un funcionario en la Oficina de la Comunidad Valenciana en la capital comunitaria. Con esta medida, se pretende lograr que los programas de cada departamento del Ejecutivo valenciano queden representados en el corazón de Europa y puedan ser defendidos en las principales instituciones europeas.

“De lo que se trata en esta etapa es […] intentar tener más presencia en la toma de decisiones de la Unión Europea”, ha analizado el presidente de la Generalitat tras la citada reunión, celebrada en el Palau de Castellfort. En opinión de Puig, una mayor presencia valenciana en la capital comunitaria supondría poder hacerse con una cantidad mayor de fondos económicos provenientes de la Unión Europea. “El camino es intentar conseguir más fondos europeos para toda la Comunidad Valenciana”, ha comentado el jefe del Consell, quien ha añadido que dichas cuantías económicas son fundamentales para el conjunto de nuestro tejido productivo, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Además, el presidente de la Generalitat ha adelantado a los medios de comunicación algunos de los viajes institucionales que ha planificado para esta nueva legislatura en sintonía con la Cámara de Comercio. Para comenzar, Ximo Puig viajará a México, donde “la Comunidad Valenciana tiene muchos intereses”. A continuación, el jefe del Consell se trasladará a Marruecos y a Sichuan, que celebra el 25º aniversario de las relaciones comerciales entre esta región china y nuestro territorio. No obstante, Puig ha querido remarcar que esta serie de viajes institucionales permitirá no solo ampliar intereses económicos sino también promocionar la cultura valenciana alrededor del mundo.

EL ANÁLISIS DE LA INVESTIDURA FALLIDA, SEGÚN PUIG

“Estamos muy preocupados por la situación de inestabilidad”, ha opinado el presidente de la Generalitat preguntado por la fallida investidura de Pedro Sánchez. Ximo Puig ha analizado que, en el marco de esta situación de bloqueo de la gobernabilidad, “todos los partidos están concernidos”, y ha garantizado que los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Valenciana no se verán resentidos por esta parálisis. Sin embargo, el jefe del Consell ha cargado directamente contra el partido de Pablo Casado por no querer facilitar con sus votos la investidura del presidente del Gobierno en funciones. “Me parece vergonzoso que el PP no recuerde que el PSOE se abstuvo [en 2016]”, ha concluido tajantemente.