Los Cotino confiesan el amaño de los concursos públicos: "Mi tío dijo que había que pagar por ellos"

El empresario Vicente Cotino ha desgranado en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia por el caso Erial la operativa montada para pagar comisiones por las adjudicaciones irregulares de las ITV y de los Parques Eólicos cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat. En este contexto, ha confesado la creación de dos sociedades en Luxemburgo para realizar los pagos al testaferro del 'expresident' y a su exjefe de Gabinete.

Vicente Cotino, que se enfrenta a 14 años de prisión por blanqueo, cohecho y falsedad, tal y como le reclama provisionalmente el ministerio fiscal tanto para él como su hermano, José Cotino --también acusado--, ha explicado durante la vista que su tío fallecido, Juan Cotino, quien fuera presidente de Les Corts y director general de la Policía, le dijo en el año 2005 que había pagar por el "pacto" a favor de unas adjudicaciones públicas de las ITV y de los parques eólicos.

Tal y como ha manifestado, crearon dos empresas en Luxemburgo, a las que su tío llevó 640.000 euros en metálico, para pagar al testaferro de Zaplana Joaquín Miguel Barceló, apodado 'Pachano' y su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. Y se hizo transfiriendo una cantidad desde las sociedades de Luxemburgo hacia otras dos: Imison y Fenix.

"En 2001 se constituyó Imison y a partir de ahí lo que me dijo Juan Cotino es que esto se tenía que tener para el acuerdo de 1997 por el tema de las participaciones de las ITV y le pregunté que eso para quién era y me dijo que de momento continuara yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado", ha descrito. "El pago se produjo cuando en 2005 transferimos las sociedades con sus plusvalías internamente", ha añadido.

Ha expuesto que a partir de los pagos y la transferencia de sociedades se desatendió "por completo" de la gestión de las mismas y de las participaciones: "Totalmente". También ha dicho que no conocía a Fernando Belhot, testigo clave de la Fiscalía, ni tenía su teléfono ni sabía nada de él.

Por otro lado, ha admitido que a través de varias empresas de la familia se hicieron facturas a nombre de una sociedad de Juan Francisco García. Al respecto, el fiscal ha recordado que en la descripción de la facturación consta que se abonaron más de 1.200.000 euros por conceptos que no se correspondían con la realidad. En este punto el acusado ha matizado que su hermano no era sabedor ni de las facturas ni de nada. "No estuvo ni en Luxemburgo ya que firmó desde aquí", ha agregado.

Seguidamente, su hermano, José Cotino, ha reconocido igualmente que su tío les dijo en 2005 que había que hacer una serie de pagos por las adjudicaciones de las ITV porque así se había pactado como contraprestación.