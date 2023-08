Los cargos a los que denunciará Educación tras su cese antes de la llegada del PP

Hoy comparecía en rueda de prensa Juan José Rovira, tras todo el revuelo que se ha formado en los últimos días con los errores en las adjudicaciones en los cuerpos de profesores interinos, mayormente, en la Comunidad Valenciana. Unos errores marcados por el programa informático que se ha visto ampliamente desbordado con los nuevos cambios que se han realizado en el periodo de adjudicaciones de este año. Una herramienta del año 2009, muy obsoleta y que no había sido testada para la inclusión de los cuerpos de Profesores Técnicos (PT) a los de Secundaria. Un hecho que otras comunidades no han notado, ya que la testaron una vez se supo que los graduados en régimen de PT pasarían al cuerpo de Profesores de Secundaria (PS).

Desde el nuevo equipo de gobierno, han aportado todas las fechas desde que juraron su cargo y pasaron a formar parte oficialmente del Govern. El día 31 de julio, lunes, llegaron al sistema las notas de las oposiciones, donde entran cuatro colectivos: los docentes que acceden al concurso de traslados, los que piden comisiones de serviciosy los que aprobaron la oposición anterior y los que han aprobado esta última. Por tanto, el proceso de selección de docentes que pueden optar a plaza conlcuyeron ese día, siendo "muy difícil comenzar antes el proceso", según ha informado el Conseller.

Los profesores valencianos ya tienen destino: "Hoy voy a poder dormir tranquilo" En la madrugada de hoy se han publicado los listados definitivos del profesorado de secundaria y ciclos formativos, que se suman a los de maestros publicados ayer Valencia 23 ago 2023 - 10:46

Además, este año existen dos nuevos elementos que han provocado impedimentos a la hora de que las listas salieran sin errores. Por un lado, Plan de Estabilización de Interinos, que impulsó Pedro Sánchez y llegó el 1 de agosto con hasta 26 errores. Y por otra parte, y lo que más problemas ha traído, que ha sido el paso de profesores de Formación Profesional graduados a secundaria, algo para lo que el sistema no estaba preparado, porque nadie lo preparó para ello. Y este año, el número de aplicantes ha sido cinco veces superior al del año pasado, de 1.270 personas a 8.845 en este 2023.

A pesar de los errores que han existido y que puedan quedar en este último listado definitivo, en la Consellería están tranquilos porque saben que han trabajado sin parar, incluso fines de semana y festivos. "Agradecemos el trabajo de colaboración de sindicatos con gobierno para detectar errores, al igual que a los funcionarios de esta casa", explicaba Rovira.

?? Rovira: "Vamos a poner en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat casos de abandono de puestos de trabajo, que dejaron el proceso empantanado". — GVA Educació (@GVAeducacio) August 24, 2023





Qué ha pasado con listados de adjudicados

El día 14 de agosto se emitía una nueva resolución, elaborada por la Subdirección General de Informática, que de nuevo contenía errores y por tanto se borraba del sistema. "Los técnicos han avisado en varias ocasiones la obsolescencia del programa y los errores que podría traer", ha comunicado el Conseller. En el año 2021 se recibió un nuevo correo en el que advertían que el sistema necesitaba o una remodelación o al menos testearlo para cuando llegara este momento. "El equipo anterior hubiera tenido el mismo problema, o no eran conscientes o sabían que no iban a ganar las elecciones en ningún caso", añadía.

El día 15 de agosto -fiesta nacional- se sigue trabajando para que el día 18 pueda haber un listado definitivo de los funcionarios de carrera de infantil y primaria. Una vez realizada esta tarea, faltaban los interinos de ambos sectores, infantil y primaria. Pero debido a los cambios de TS a PS, fue inviable. Y antes de la resolución, sindicatos y técnicos de Consellería advirtieron de los muchos errores existentes. El 22 de agosto, hace dos días, salían publicadas las listas de infantil y primaria -durante el día- y de secundaria por la noche.

Las reclamaciones que se han realizado hasta el momento están muy parejas con las del año pasado, por lo que desde el área de educación se muestran orgullosos de haber sacado adelante esta tarea en unos días tan complejos para todos.

Quiénes son los cargos que cesaron a las puertas del proceso de adjudicación

El último día de julio, hasta 8 cargos de la Consellería de Educació presentaron su cese con todo lo que estaba por delante y con tan sólo 12 días en el cargo de los nuevos integrantes del Consell. Pues los Jefes de Personal de Servicio de las tres Territoriales, los Directores de las tres Territoriales. Y a estos seis cargos, hay que añadir los cargos de Subdirección General de Provisión de Personal Docente y la Jefa de Personal de Servicio.

Unos cargos que según dicen desde la Consellería, no querían quedarse más allí. Y el Conseller, Juan José Rovira, dice que no es nada ético de cara a prestar servicio a los docentes valencianos. Desde la Subdirección General de Personal actual, también denuncian no haber recibido el informe que pretendía allanar el camino a los nuevos integrantes de Educación y de no haber podido realizar una reunión con los anteriores, ya que presentaron el cese a la par que llegaban ellos.

Quién tuvo la culpa

El Conseller no ha sabido decir quién tendría la culpa en un caso como este: Consellería, como ente público que está al servicio de los ciudadanos -profesorado en este caso- o las personas encargadas de esas áreas a título individual. "Yo entiendo queen estos días abandonar estos puestos no es lo más adecuado. Pero también han habido otros que se han quedado trabajando", asegura Rovira.

Además, se ha dado cuenta de hasta 200 puestos de trabajo que no estaban haciendo nada, ni siquiera en sus puestos de trabajo. Pero no pueden indagar mucho más, debido a que el informe que recibió la Dirección General de Personal no aportaba nada. Y ahora aseguran que lo más prioritario es trabajar en este problema y después "trabajarán para buscar a las personas adecuadas".

Desde Consellería han prometido ponerse a trabajar en el nuevo sistema, ya que lleva 15 años, por lo menos, obsoleto. Un sistema que controla la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC). Pero que cada área es la que tiene la capacidad de ver si está funcionando como toca. Cuando pase septiembre, con la adjudicación de las plazas de personas que se jubilan, se trabjará en un sistema modernizado a los nuevos tiempos y a lo que exigen los nuevos cambios de regulación.