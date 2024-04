Los aeropuertos de Valencia y Alicante finalmente sí se ampliarán: "Más detalles"

Por fin, las plegarias del gobierno valenciano y del sector turístico de la Comunidad Valenciana han sido escuchadas. La reclamación por parte de los valencianos sobre la ampliación de los aeropuertos de Manises (Valencia) y El Altet (Alicante) se había convertido en una constante.

Finalmente, hoy, y tras las dudas que había sembrado el gobierno central en las semanas previas, la ampliación tiene luz verde, así lo ha hecho público, Maurici Lucena, en la junta de accionistas de AENA, empresa pública estatal encargada de la mayoría de los aeropuertos de España, celebrada este jueves.

Lucena ha especificado que "para que quede claro en la Comunidad Valenciana, que se expandirán los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia". En ese sentido, ha recordado que el ministro de Transportes, Oscar Puente, "lo adelantó hace algunas semanas", y que habrá "más detalles en las próximas semanas y meses".

Audio





Una decisión que venían demandado desde el sector turístico. Especialmente porque Alicante ya es el cuarto aeropuerto de España. Y 2023 marcó un récord absoluto. 15,7 millones de pasajeros.

Un crecimiento superior al 19,2%. Y en el caso de Manises, en Valencia, se rozaron los 10 millones y el incremento estuvo por encima del 22,5%. El turismo es, de largo, el principal motor económico de la comunitat. Representa más de un 15% del producto interior bruto. Ahora faltará concretar detalles, y plazos

No por reivindicación, sino por necesidad

La noticia llega a puertas de que el jefe del Consell, Carlos Mazón y la Cámara de Comercio, presentarán un estudio de impacto y necesidad de esta ampliación de infraestructuras tan necesarias para la Comunidad Valenciana. Un estudio con datos que "demuestran que ya no admite ni un minuto más que no haya una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y no admite ni un minuto más que no haya una ampliación del aeropuerto de Manises. No por reivindicación, sino por necesidad. No por reivindicación, sino por convicción, por capacidad de crecimiento, para que muchos otros destinos puedan seguir mirando a la Costa Blanca, a la Comunitat Valenciana", ha dicho Mazón.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en marzo que "a día de hoy y en los dos próximos años", el aeropuerto de Alicante "no necesita una ampliación", incluso con las previsiones de aumento de viajeros, pero que "está prevista en el actual plan director" de la infraestructura. "Cuando AENA considere que se necesita, lo hará con anticipación", recalcó.

Asimismo, hace dos semanas el Ministerio ratificó su voluntad de dar respuesta a las necesidades futuras de demanda de los dos aeropuertos, siempre siguiendo criterios técnicos y con el máximo respecto al medioambiente. Confirmó que se analizan las necesidades de las terminales de ambas infraestructuras para planificar, mediante Aena, las inversiones que se puedan precisar según la evolución de la actividad.