El incendio de Montitxelvo (Valencia) quema ya 2.580 hectáreas en un perímetro de 38 km

El incendio declarado este jueves en Montixelvo (Valencia) ha quemado ya 2.580 hectáreas y alcanza un perímetro de 38 kilómetros, y aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas se ha logrado que el fuego no haya pasado a la provincia de Alicante y a la Sierra de Mariola.



Así lo ha explicado este viernes por la tarde la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio, donde ha señalado que esperan que este sábado mejoren las condiciones meteorológicas -que baje la intensidad del viento- y se puedan incorporar más medios aéreos a la extinción.



Las personas desalojadas -unas 850 personas de diferentes municipios de la zona y urbanizaciones cercanas- tendrán que pasar una segunda noche fuera de sus casas, y la consellera les ha pedido que no intenten volver a sus hogares hasta que así se autorice, para evitar "males mayores".



La consellera ha alertado de que no hay que "levantar la guardia" a pesar del "cambio positivo" que ha supuesto que el flanco sur del incendio no haya saltado el río Serpis y pasado a la provincia de Alicante, pues la intensidad del viento puede provocar "focos secundarios" y durante la noche seguirá soplando con fuerza.



La orografía y un viento con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora está complicando la extinción de este incendio que sigue sin control y que durante la noche no tendrá mejores condiciones meteorológicas en cuanto al viento, aunque se espera que se recupere un poco de humedad y llegue al 60 o 65 %.



Las llamas siguen activas y, aunque no tienen la intensidad del inicio del incendio ni hay muchos focos, aún no está estabilizado ni ha dejado de crecer el perímetro, han explicado técnicos del Puesto de Mando Avanzado.

Las fuertes rachas de viento que está sufriendo la Comunidad Valenciana está haciendo que las labores de extinción del incendio que se originó en Montitxelvo sea casi una misión imposible. Las llamas se propagan rápidamente por los municipios colindantes y son ya muchos los vecinos que han tenido que ser evacuados.

Un ejemplo de la desesperación de estos lo encontramos en uno de los vecinos que ve ante sus ojos cómo las llamas están cerca de devastar su caseta sin poder remediarlo. "Se está agarrando todo, he tenido que salir corriendo de la caseta y se está quemando todo, mira en un minuto cómo lo está dejando todo", narra.

Vídeo





Las siguientes imágenes las encontramos desde cuando a última hora de la tarde de ayer, sobre las 19.30 horas, se procedió a la evacuación de Castellonet de la Conquesta y de las zonas de la Ermita de Ador y Monte Corona.

Una de las localidades más afectadas, tal y como estamos viendo, es Ador, donde las llamas han llegado a lo largo de la mañana de este viernes negro para el ecosistema de la provincia de Valencia y para los habitantes de las localidades cercanas que ven como las llamas avanzan a sus anchas.





Vídeo





El riesgo es extremo en la provincia de Valencia y los bomberos luchan contra las condiciones climatológicas para poder continuar con sus labores de extinción mientras los habitantes intentan huir de las llamas, como puede apreciarse en este vídeo de la carretera entre de Ador y Villalonga, mientras la vecina que se encuentra dentro del vehículo describe las imágenes como "madre mía se está quemando todo".

Vídeo

De momento, y afortunadamente, el incendio no se ha cobrado ninguna vida y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, confirma que el fuego de Montitxelvo no compromete la seguridad de personas, pero prevé horas "complejas".

En este contexto, ha comentado que han movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 125 efectivos que trabajan sobre el terreno y tienen a su disposición 45 medios para las labores de extinción. Además, ha añadido que están pendientes de que puedan salir los equipos FOCA del aeropuerto de Madrid, porque "las condiciones climáticas de momento no les han permitido todavía volar".

Los bomberos se han afanado en minimizar el impacto desde el inicio de este incendio, poniendo sus vidas en juego.

Vídeo





MEDIOS TOTALES DURANTE LA MAÑANA DEL VIERNES

En total se han movilizado 200 efectivos, se han incorporado seis medios terrestres de Castilla la Mancha, nueve unidades de Bomberos Forestales de la Genralitat, una Unidad Técnica de Análisis, Unidades de Prevención, seis Autobombas, tres Coordinadores Forestales, cinco dotaciones de bomberos del Consorcio de Valencia y tres de Alicante, seis brigadas del Consorcio de Valencia y un coordinador de Prevención. Así mismo, se cuenta con otros recursos como los medios aéreos, el PMA y Satcom de la AVSRE, el subdirector general de Emergencias, el técnico de Emergencias y el ERIE de Albergue y Asistencia de Cruz Roja de la Comunitat. También se ha activado el Plan Sectorial de Transportes para evacuaciones.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA LAS PRÓXIMAS HORAS

Ciarán ha dejado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en toda la Comunidad Valenciana, lo que ha provocado numerosos daños. La Comunidad Valenciana estará en alerta naranja hasta las 17.00 horas de la tarde del y se espera que las rachas de viento bajen considerablemente.

Según destaca la Agencia de Meteorología, la temporada de incendios, previsiblemente, ya no va a ser solo en los meses de verano, ya que "los dos grandes incendios en la provincia de Valencia se han dado en marzo (incendio de Villanueva de Viver) y ahora en noviembre (Montitxelvo). Esto se debe a "la combinación de altas temperaturas y viento de poniente de las últimas semanas, con la escasez de lluvia de los últimos meses, ha dado lugar a que la capa superficial del suelo esté muy seca en el 100 % del territorio", según comunica la AEMET en su perfil de twitter.