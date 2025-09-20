La polémica comparación de un rapero italiano entre Sinner y Hitler que ha montado un incendio en el país: "El italiano tiene un nuevo ídolo"

“Lo único correcto que podía hacer era hablar de ello mirándote a los ojos, no desde detrás de una pantalla", así pidió perdón el rapero Fedez, uno de los cantantes más importantes de Italia y exmarido de la influencer Chiara Ferragni, a Jannik Sinner. Ambos se han visto envueltos en una fuerte polémica después de que el artista, en su última canción comparara al ganador de Wimbledon con Adolf Hitler.

"El italiano tiene un nuevo ídolo, se llama Jannik Sinner. Pura sangre italiana con el acento de Adolf Hitler", cantaba en su nueva canción ‘Tutto il Contrario’ Fedez. Este verso ha desatado una ola de indignación entre aficionados y políticos por el cariño que se profesa en el país transalpino por uno de los ídolos del deporte nacional.

El músico se subió al escenario del Unipol Forum de Milán y tuvo que disculparse con Sinner explicando que con su canción pretendía exacerbar las contradicciones y los prejuicios, pero le salió mal. Tanto que incluso presentaron una denuncia contra él en la fiscalía alegando incitación al odio racial.

"Quería explicar el razonamiento detrás de esa rima, que obviamente no estaba claro, y lo entiendo perfectamente. La canción nació con la idea de llevar ciertas paradojas al extremo, de decir todo y su contrario. Por ejemplo, en la canción también digo: 'Estoy de acuerdo con Dell'Utri, la mafia no existe'. Está claro que no lo creo del todo". Según Fedez, el objetivo era exponer cierta hipocresía que a menudo lleva a la gente a cuestionar la italianidad de los atletas nacidos y criados en Italia simplemente por tener la piel de otro color. "Intenté usar la misma perspectiva con Sinner, que es italiano, pero habla con acento alemán. Era una paradoja, pero me salió fatal. No supe explicarme, y si una rima no se entiende, es culpa del autor. Asumo toda la responsabilidad. Lo único que puedo hacer hoy es disculparme”.

El rapero parece haber optado por no retirar la canción ni cambiar la letra, al menos por ahora. Sin embargo, durante el concierto anunció que había escrito una versión alternativa, más "clara", de la canción, pero que había decidido no usarla.