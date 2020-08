Las autoescuelas denuncian un "atasco" en los exámenes de Tráfico enmedio de las medidas contra el COVID-19

La temporada de vacaciones estivales suele ser tradicionalmente empleada por miles de conductores novatos para hacerse con el carnet de conducir. Este año, a las necesarias medidas de seguridad impuestas por la pandemia motivada por el COVID-19, se une una situación de “atasco administrativo” que denuncian tanto profesores como alumnos de las autoescuelas; critican que 300.000 aspirantes a nivel nacional se encuentran esperando a que la Dirección General de Tráfico (DGT) resuelva sus correspondientes expedientes y les entregue sus tan ansiados carnets de conducir, una cifra que se correspondería con el triple de los números de años anteriores. Ante este escenario, la DGT asegura que cumple con los plazos previstos y que esta serie de retrasos entrarían “dentro de la normalidad”.

No obstante, se trata de unas explicaciones que no comparten las citadas partes afectadas. “Tenemos aquí un problema de saturación de exámenes”, critica José Manuel, profesor de una autoescuela valenciana en una entrevista en La Tarde COPE. “Es verdad que Tráfico ha abierto en agosto, pero ya no es solo un problema de que muchos examinadores se vayan jubilando o de que no se amplíe la plantilla”, analiza ante preguntas de Pilar Cisneros, “pero han dejado a muy pocos examinadores en agosto”. “Es muy bonito decir que abres en agosto pero, si solo haces uno o dos exámenes en agosto, no hacemos nada”, lamenta José Manuel en La Tarde COPE.

A esta situación, se suman las citadas medidas de seguridad que la pandemia mundial motivada por el COVID-19 ha obligado a las autoridades sanitarias a imponer en diferentes aspectos de la vida cotidiana, también en el ámbito de las autoescuelas. “Durante el coronavirus, estuvimos dos meses y medio totalmente cerrados, hibernando”, reflexiona este docente de una autoescuela valenciana. José Manuel asegura haberse adaptado con facilidad a las nuevas restricciones en tanto en cuanto su centro cuenta con “un aula muy grande con separación entre sillas” y, preguntado por Pilar Cisneros, analiza el proceso de desinfección de sus coches, instrumento imprescindible para sus alumnos. “Cada vez que sube o baja un alumno, hay que limpiar donde se ha puesto y todo lo que ha tocado; en tres minutos, lo has desinfectado todo, es así de fácil”, valora en La Tarde COPE.