Jorge Javier Vázquez: "Digitalmente estoy muy perdido. No sé ni hacer un TikTok"

Jorge Javier Vázquez se muestra contundente en los micrófonos de COPE MÁS Valencia sobre las redes sociales. "Debemos tomárnoslas enserio porque forman parte importante de nuestra vida pero creo que debemos aprender a gestionarlas para sacar lo positivo de ellas y sobre todo a que no nos hagan daño".

Isntagram se ha convertido en el nuevo bar

Dentro de todas las plataformas digitales el presentador destaca como su predilecta Instagram ya que está "horas y horas dándole al dedito y viendo fotografías. Incluso a veces me pregunto por qué paso tantas horas viendo esas fotografías". Además Jorge Javier cree que Instagram "se ha convertido en el nuevo bar de esta generación. En una época en la que es muy difícil relacionarse pues sí, se ha convertido en los nuevos bares".

Pese a la gran cantidad de horas que pasa en redes sociales, el también artista, es muy reservado a la hora de publicar ya que cree que "ya me ven demasiado en la televisión me parece un exceso que yo siga ahí al pedal en redes sociales. En cualquier caso, es verdad que debería tenerla".

Si Jorge Javier se reconoce un fan de Instagram cree que Twitter por su lado es un mercado donde puedes encontrar de todo. Cosas que no valen la pena y cosas que tienen muchísimo valor. Yo me quedo con la parte donde la gente saca su lado con más talento."

FACETA ARTÍSTICA

Ya son varias las obras de teatro que Jorge Javier ha dirigido y protagonizado, además de mostrar con asiduidad su pasión por las artes escénicas. Sobre esta faceta de su vida, Remedios Cervantes le pregunta sobre si las plataformas digitales dan visibilidad al arte. "Yo me he enterado de muchísimas cosas gracias a las redes y uno puede estar muy al tanto de lo que hacen otros cantantes, actores o artistas a través de las redes. Hacen una labor muy importante. Son muy positivas para todos nosotros y hay que quedarse con eso", afirma Vázquez

Lo mejor de las redes sociales es aprender de otras personas

"Lo mejor de las redes sociales es aprender de otras personas y tener la capacidad de valorar el talento en los demás. Y lo peor es la energía que te quita gente que no vale la pena", concluye Jorge Javier.

RETOS DIGITALES

"No tengo retos digitales ya que digitalmente estoy muy perdido, me he quedado muy atrás. Me cuesta mucho reengancharme.No sé hacer ni un TikTok me parece ciencia ficción. Lo veo en los demás y me parece muy bien pero no me da la vida para tanto".