El jefe de Bomberos sobre la DANA: "Hubo incertidumbre, falta de información por parte de AEMET y posibilidad de desbordamiento del Turia"

Primera sesión de la comisión no permanente de estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de València. Y primer compareciente: el jefe del cuerpo de bomberos municipal, Enrique Chisbert.

Chisbert ha expresado su preocupación por la alta incertidumbre meteorológica durante el temporal. Según él, ni siquiera la AEMET tenía una previsión clara, lo que dificultó la toma de decisiones. A pesar de ello, asegura que los equipos de emergencia actuaron con la información disponible en ese momento.

Hasta el punto de que a las 21.30 se trabajaba incluso con la hipótesis de un posible desbordamiento del Turia y la inundación en la confluencia con la riada.

Respecto a la movilización del personal de los Bomberos del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert ha informado que el día 29 de octubre había 67 efectivos de guardia y 68 más se incorporaron para el servicio extraordinario. El día 30, a los 66 de guardia se unieron 60 más de forma extraordinaria. Respecto al día 31, había 64 de guardia y se movilizaron otros 51 efectivos más. En total, entre los días 29 y 31 de octubre estuvieron trabajando 376 bomberos y bomberas de los 447 de plantilla, ya que 37 quedaron bloqueados por la dana y 34 se encontraban de baja o en situación no operativa. “Tuvimos un grado de movilización altísimo a lo largo de esos tres días. Se realizaron un total de 681 servicios extraordinarios, lo que suponen unas 7.500 horas de trabajo. El Grupo de Rescate Acuático ha sido el que más horas ha dedicado de manera específica, con nueve de los once mandos y seis de los once bomberos disponibles”, ha destacado.

Enrique Chisbert ha hecho un relato detallado del dispositivo de Bomberos desplegado por la dana, desde los avisos de la AEMET del día 27 de octubre y la constitución del Cecopal el mismo día 29. “A las 20:04 horas” de ese día es cuando el Ayuntamiento de València recibe la primera incidencia relacionada por la Dana y localizada en el término municipal de València. En concreto, la inundación de las instalaciones de València Sud de Ferrocarrils de la Generalitat. Las primeras unidades de Bomberos “comprueban que el acceso está imposibilitado y piden medios adicionales”, ha relatado Chisbert. Es en ese momento cuando se constituye el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Torre, en el puente sobre el nuevo cauce del Turia, y se habilitan diversos sectores en El Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y la V-30. El personal del PMA estuvo a punto de quedar atrapado, ante la crecida del agua y el posible desbordamiento del nuevo cauce, según su propia narración de los hechos.

Su propuesta para estas situaciones: la instalación de cámaras en zonas limítrofes y cauces, un sistema de aviso sonoro a la población ante situaciones de emergencias y un estudio del riesgo que incorpore las circunstancias observadas tras la dana. Porque, explica, es muy difícil establecer un protocolo cuando no hay previsión:

RESCATES

Los Bomberos llevaron a cabo en las primeras horas de la dana “más de cuarenta tipos diferentes de servicios según nuestro catálogo”. Entre ellos, Chisbert ha destacado en su comparecencia en la comisión permanente no municipal los siguientes: inspección de calles y edificios, búsqueda de víctimas, dar información a la ciudadanía, achiques, retiradas de vehículos, aperturas de accesos a inmuebles, extracción de lodos, localización de daños, seguimiento de personas vulnerables, gestión de ayuda humanitaria, montaje de centros sanitarios de campaña, desplazamiento de víveres y enseres esenciales, inspecciones en edificaciones dañadas en las pedanías y poblaciones limítrofes, cortes de aguas, incendios, fugas de gas, tentativas de suicidios, rastreos con el dron, intervenciones en las bajantes comunitarias de aguas sucias, cortes de ramas, vigilancia y rastreo en playas y cauces de barrancos, así como la atención a las alcaldías pedáneas”.

UNA COMISIÓN SIN LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN Y SIN LA CHJ

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se haya "borrado" de la comisión municipal de reconstrucción tras la dana.

"Parece que tienen alguna consigna política para no comparecer, cuando la Confederación tiene dar muchas explicaciones en cuanto a la monitorización de los caudales y en cuanto a las alarmas y los avisos que deberían haber dado a los ayuntamientos --ha manifestado--. Lamentamos que la CHJ se borre de esta comisión. Porque deberían también dar explicaciones sobre qué obras hidráulicas harían falta para prevenir y evitar riadas como la sufrida el 29 de octubre".

El también portavoz del gobierno municipal (PP-Vox) ha asegurado que a los grupos de la oposición (Compromís y PSPV) "no les interesa la reconstrucción de las pedanías" afectadas por la dana, cuando ha defendido que "es muy importante que esta comisión se centre en las soluciones técnicas, que son las que piden los vecinos, para dar soluciones rápidas para la reconstrucción y recuperación y para tomar las medidas técnicas para que esta catástrofe no vuelva a suceder o minimizar su impacto".