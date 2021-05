Javier Guijas: "He llegado a subir 200.000 seguidores en un día en TikTok. Una locura"

Javier Guijas es un adolscente de tan sólo catorce años que se ha convertido en el rey del mundo digital visita el programa de COPE Valencia, Trending COPE, para hablar sobre su relación con TikTok y expresar de manera sorprendente lo claras que tiene sus ideas tanto a nivel online como offline.

Lo importante en el mundo digital es no copiar a nadie

"Para mi TikTok es una plataforma que ahora está de boom pero que está ayudando a muchas personas y empresas. Muchas veces se ve como una aplicación para jóvenes pero las propias empresas ya la están utilizando para vender sus productos. Yo la recomiendo no solo para el entretenimiento, sino también para las empresas".

Lo que buscan las grandes marcas en TikTok es "ayudar a darse a conocer entre el público de esta red social, ya que aquí es mucho más fácil". Además que el público de esta plataforma sea tan joven ayuda mucho ya que las empresas también buscan este target.

La historia de éxito de Javier Guijas en TikTok comienza con la pandemia. "Una semana antes de encerrarnos me cree una cuenta, me lo dijo un amigo. A raíz de esto he conseguido más de dos millones de seguidores y ha sido gracias al confinamiento", reconoce Guijas.

En cuanto a su contenido no es ni mucho menos solamente baile, Javier sube mucha información, "de hecho cuando al principio salía información de la pandemia y yo la explicaba en mis vídeo o por ejemplo contaba cómo íbamos a poder volver al colegio. La gente en esa época estaba muy activa y he llegado a subir 200.000 seguidores en un día. Una auténtica locura". Además es consciente de que subir ese número de seguidores en un día es casi imposible en otras plataformas.

Para el tiktoker la mejor estrategia, sin duda, es la constancia. "Me marco un horario para que me vaya mejor. Por ejemplo, me propongo por ejemplo subir cinco vídeo al día y sobre todo las mejores horas para subir contenido. Miro mucho las estadísticas pero lo hago todo yo solo", reconoce.

Sobre el feedback que tiene con su audiencia Javier Guijas es consciente que es "muy complicado responder a todo el mundo cuando por ejemplo tienes 3.000 comentarios. En Instagram contesto más porque es más sencillo, la verdad, pero para compensar intento hacer directos y contestar".

Lo importante en el mundo digital es, según Javier, es "no copiar a nadie y hacer contenido de calidad. La gente se da cuenta cuando estás copiando a alguien. Yo fui el primero en TikTok en hacer ese tipo de vídeos y creo que eso me ha servido".