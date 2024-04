ITV: Esto es lo que tienes que esperar en la Comunidad Valenciana para pasársela a tu coche

Desde que se revirtiera la gestión privada de las ITV en la Comunidad Valenciana hacia el modelo público actual, no son pocos los quebraderos de cabeza para todos los ciudadanos que tienen la necesidad de pasar por la inspección de la ITV. En COPE Comunidad Valenciana hemos constatado que el tiempo medio para conseguir una cita previa ronda los dos meses, salvo en contadas excepciones como las de Sagunto, Vinaròs, Orihuela, Torrevieja y Villena. Pero ¿qué sucede con esta reversión y cuál es la situación de cada provincia?

El Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (Sitval) aprobaba esta semana el informe jurídico preceptivo para poder llevar a cabo la equiparación salarial de los trabajadores de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana.

Desde la Consellería de Industria, su titular Nuria Montes confirma que en un plazo de ocho días "los trabajadores recibirán el abono de las cantidades que, al hacerse efectiva dicha equiparación, les corresponda respecto al ejercicio 2023. Posteriormente, a mediados de mayo recibirán los atrasos de 2024, para lo cual en el último consejo de Sitval ya se consignó una partida superior al millón de euros”. El nuevo organigrama contempla una dirección general de la que depende una auditoría interna, una subdirección general y tres direcciones de zona, y de la subdirección general dependerán las direcciones de recursos humanos, jurídica, financiera, técnica o la de calidad. En cuanto a las categorías laborales de las ITV, quedan subdivididas en seis: dirección de estación, responsable técnico, responsable de administración, jefatura de equipo, inspectores y administrativos.

En UGT a través del delegado de este sindicato en la ITV de Benidorm, Ximo Sanchis,se muestran satisfechos por este acuerdo, aunque matizan que ya llevaban muchos meses reclamando la equiparación salarial, por las buenas, y que finalmente tuvieron que recurrir a la huelga para que se cumpliera. No obstante, Sanchis recuerda que la huelga "no está desconvocada, sino sólamente aplazada a la espera de que la Consellería cumpla con todos los plazos a los que se ha comprometido, con lo que si todo va bien, el próximo 15 de mayo se desconvocaría de manera oficial".

Los tiempos de espera, provincia por provincia

Hasta dos meses o más le toca esperar a un conductor de la provincia de Valencia si llama hoy por teléfiono para pedir una cita para pasar la ITV de su vehículo. En el teléfono para cita previa de SITVAL, la empresa pública repsonsable de las ITV, el 960 88 22 00, no pueden facilitar ninguna fecha anterior a finales de junio. Como excepción, Sagunto, que si tiene huecos en el mes de abril. Pero es una excepción entre las 14 estaciones repartidas por la provincia: Alzira, Catarroja, Gandia, Llíria, Massalfassar, Ontinyent, Riba-roja de Túria, Sagunto, San Antonio de Benagéber, Utiel, València (Campanar),València (Vara de Quart), y Xàtiva.

Se trata de un trámite que tampoco debería ser tan complicado. De hecho, en la priopia página web de SITVAL, asegura que "realizará las inspecciones técnicas de los vehículos en un máximo de 30 minutos en cualquier ubicación de la Comunitat Valenciana". Un trámite por lo tanto relativamente sencillo y que sin embargo acumula esperas de más de 60 dias. Y ojo, que circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros.

Y no hay excepción que valga. Según el código de circulación, la ITV debe estar vigente en todo momento, por lo que tanto si la renuevas un día después de su fecha de caducidad o si lo haces un año más tarde, la multa será la misma. No importa que tengas cita previa, si los agentes te paran de camino a tu cita, te sancionarán igualmente. Es más, en el caso de que la multa sea interpuesta por un agente, se te entregará un volante para que acudas a pasar la inspección durante los próximos 10 días, y en caso de que transcurran los diez días y no demuestres el paso de la ITV, se puede proceder a precintar el vehículo.

Las multas por no tener en vigor la ITV han aumentado en los últimos años. De acuerdo con cifras publicadas por la DGT y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV analiza, en 6 años las sanciones por tener la ITV caducada en Valencia han aumentado un 55%. En concreto, el año pasado en la comunidad autónoma se registraron 85.234 multas por no tener la ITV al día, que son 30.232 más que en 2015, cuando hubo 55.002.





En Alicante: retrasos, tiempos de espera y reivindicaciones



El tiempo medio para pedir una cita en las ITV de la provincia de Alicante sigue siendo aún de dos meses, y el tiempo medio de espera desde que un usuario paga las tasas en las oficinas, hasta que ya es analizado por los trabajadores está en una media de uno 25-30 minutos dependiendo, eso sí, de cada estación. Desde los sindicatos recuerdan además que ésta era la principal reivindicación que les llevó a la huelga, pero que tienen otras demandas que van a pedir al Consell para que se hagan efectivas.

El primero de ellos es la negociación de un convenio colectivo unificado para todos igual en la Comunidad Valenciana, ya que los sindicatos matizan que cada trabajador sigue con el convenio de la anterior empresa privada antes de la reversión de este servicio a público. La creación de una bolsa de trabajo es la otra gran demanda que los sindicatos quieren, ya que aseguran que para cubrir bajas, vacaciones o para ponerse al día con los retrasos en las citas acumulados por las jornadas de huelga, esta bolsa de trabajo se haría indispensable y es una petición que hacen al Consell como urgente.

En Castellón, una web fraudulenta empeora las cosas

Según los datos que podemos encontrar en la web para demandar cita previa (sitval.com), en la provincia de Castellón nos tenemos que ir hasta el mes de junio para ver las primeras citas libres. El más cercano lo encontramos en el de Vinaròs, que tiene lleno abril y mayo pero con opción de reservar cualquier día de junio.

Más espera hay para las de la Plana. En el caso de Vila-real, el primer día con huecos libres es el 19 de junio, y hasta una semana después, el 24, nos tenemos que ir hasta la ITV de la capital.

A ello tampoco ha ayudado la picaresca de un ciudadano de la provincia,que lanzó una web falsa que “ofertaba” citas previasde este servicio a un precio de entre 20 y 29 euros. Esta web, que opera bajo el dominio de nombre “sitval”, ya ha sido denunciada por la Generalitat y se ha demandado su cierre aunque de momento todavía no se ha podido conseguir.

De momento, desde la web legal ya muestran un aviso apuntando que “se ha detectado en las últimas semanas una web que ofrecía citas previas supuestamente de SITVAL y pagando por ello. Desde SITVAL, indicamos que la única web OFICIAL que ofrece citas es sitval.com, además las citas son totalmente gratuitas. Asimismo, por motivos de seguridad, le informamos que la matricula del vehículo que se presente a inspección en la estación de ITV, debe coincidir con la matricula que se ha tramitado la cita previa”.

También de cara a quitar carga a las 3 estaciones de la provincia, se sigue impulsando una serie de revisiones en diversas poblaciones en el interior. Es el caso ahora de l'Alcora, que lo tendrá en el mes de mayo y para el cual desde el consistorio ya se anuncian las fechas para demandar turno. Las referentes a vehículos agrícolas sí están más que asentadas y se celebran desde hace años.

Algunos datos de interés

¿Cuando hay obligación de pasar la ITV?

Los turismos deben pasar la ITV a partir del cuarto año desde la fecha de su matriculación de forma bienal y a partir de los 10 anualmente. Los mismos plazos tienen las motocicletas y las autocaravanas. Los ciclomotores deben pasarla al tercer año, siendo bienal los siguientes.

¿Qué pasa si caduca la ITV y no hay cita?

La falta de disponibilidad de una cita para la ITV antes de su caducidad no es un eximente y puede acarrear sanciones considerables al conductor por circular con un vehículo sin la inspección técnica al día.

¿Existe un período de gracia para la prueba ITV?

Algunos conductores pueden tener la impresión de que existe un período de gracia para renovar una ITV caducada, pero lamentablemente no es así. La única excepción a esto es si ya tiene una reserva para el vehículo que se va a examinar y lo conduce al centro de pruebas ITV. La ITV debe renovarse antes de que caduque.

¿Cual es la fecha exacta de la caducidad?

Muchos conductores creen, erróneamente, que la inspección se puede pasar hasta el último día de ese mes. No es cierto: la ITV tiene validez hasta un día concreto de ese mes. La fecha exacta aparece en la ficha de ITV del vehículo, documento imprescindible para hacer la inspección.