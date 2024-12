Una iniciativa solidaria en Torrent reparte árboles de Navidad a familias afectadas por la DANA

Lo que comenzó como un gesto pequeño para devolver la ilusión a una familia afectada por las inundaciones de la DANA se ha convertido en una ola de solidaridad que ha alcanzado a casi 500 hogares. Susana Chuliá, vecina de Torrent, lidera junto a cinco amigas una emotiva iniciativa que busca repartir árboles de Navidad a quienes lo han perdido todo.

“Todo empezó con la foto de un niño, Mark, que su mamá compartió en redes. No tenían árbol, no habría Navidad en su hogar. Esa imagen me rompió el corazón”, relata emocionada Susana en una entrevista para el programa Mediodía de Cope Valencia.

El grupo de amigas, que Susana describe como “una empresa de logística improvisada”, inició rápidamente el proceso de recogida y entrega. Gracias a la colaboración de Correos, las entregas destinadas a los afectados por la DANA fueron gratuitas, facilitando la llegada de los árboles.

Los repartos se han realizado en puntos clave de localidades como Paiporta, Catarroja y Alfafar.