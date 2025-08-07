El humor toma el Centro del Carmen con 27 comedias americanas especiales

Pasear por el barrio del Carmen bajo el sol del mes de agosto puede convertirse en una enriquecedora experiencia si uno se adentra en el claustro gótico del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. Es allí, donde en ese antiguo convento del siglo XIII convertido en centro de arte, el ciclo de cine Embriagados de humor vuelve a llenar de carcajadas, críticas y reflexión las noches de verano.

Desde el 1 hasta el 31 de agosto, a las 22.00 horas, el claustro se convierte en una sala de cine al aire libre con entrada gratuita, donde se proyectan 27 comedias procedentes de América Latina, Norteamérica y Canadá. La propuesta, comisariada por Daniel Gascó, no busca únicamente entretener, sino también poner el foco en un tipo de comedia poco habitual en el cine comercial, mezclando el cine clásico con el cine contemporáneo.

“Son películas que no están ni en plataformas ni en DVD. Algunas nos las han cedido directamente los propios directores. Esto convierte a cada sesión en algo casi irrepetible”, ha afirmado. Entre los títulos imprescindibles, ha señalado El crítico (Argentina, 2013), Solos (Perú, 2005) y El Súper (Cuba, 1979). Estas son una de las 27 películas escondidas que difícilmente se pueden ver fuera de este ciclo.

Daniel Gascó destaca la dificultad que implica crear una programación con tal variedad en comedia americana: “Hay países que directamente no tienen industria cinematográfica estable. Aún así, logramos construir una panorámica continental del humor que revela mucho sobre la sociedad, la política y la identidad”.

tAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Así será la experiencia inmersiva del Centro de Interpretación del Santo Cáliz

Un plan cultural gratuito… pero muy solicitado

El acceso es libre, pero conviene llegar antes de las 21.30 horas para asegurar un asiento. Este año se ha ampliado el aforo llegando a rozar las 300 plazas, y muchas de las noches se esperan con aforo completo. El comisario lo resume con humor : “tranquilamente se traen la cena, hacen amigos en la cola, porque de repente se encuentran con gente que va a muchas películas y los ciclos unen igual que los festivales, de repente la gente hace amistades”.

Embriagados de humor, que forma parte de la programación cultural de verano impulsada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha consolidado su identidad como una propuesta única en la ciudad. Cada sesión está precedida por una presentación a cargo del comisario, Daniel Gascó, y en algunas ocasiones incluye vídeos introductorios de los propios directores.

Porque, como recuerda el propio ciclo, reír también es una forma de resistir. Y en Valencia, este verano, la comedia se sirve al aire libre, entre arcos góticos, cena improvisada y buen cine. Es, sin duda, una oportunidad para disfrutar del cine en un entorno histórico y con una programación única en la ciudad.