La hipertensión: el enemigo invisible que amenaza el cerebro de un millón de españoles

La hipertensión no avisa, pero se puede controlar

Valencia - Publicado el 22 may 2025, 06:50

La hipertensión es una de las principales causas de ictus y otras enfermedades neurológicas graves, y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida. En España, se estima que un millón de personas padecen esta afección sin haber sido diagnosticadas. En Mediodía COPE Más Valencia, hemos conversado con el doctor Enrique Noé, neurólogo y director de investigación de Irenea (Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas Valencia Consuelo), para conocer los riesgos reales de esta enfermedad silenciosa.

"La hipertensión arterial es la presión con la que la sangre llega a nuestro cerebro. Si esta presión es alta de forma continuada, daña los vasos sanguíneos, como si una manguera con demasiada presión acabara resquebrajándose", ha explicado el doctor Noé. Una analogía clara para entender cómo esta afección, sin síntomas evidentes durante años, puede acabar derivando en un daño cerebral severo.

El peligro de la hipertensión reside, precisamente, en que no avisa. "Prácticamente la mitad de la población adulta a partir de los 40 años es hipertensa y muchos no lo saben, porque no se han hecho un examen rutinario", ha alertado. Esta falta de diagnóstico puede tener consecuencias graves: "Si un vaso se obstruye o se rompe por exceso de presión, el cerebro deja de recibir oxígeno y nutrientes, lo que puede desencadenar un ictus cerebral."

Pero hay esperanza para quienes ya han sufrido un episodio así. El doctor Noé destaca el poder de la rehabilitación neurológica: "Nuestro cerebro tiene la capacidad de autorregularse y reaprender habilidades. Nunca dejamos de aprender, y eso es lo que se trabaja en la neurorehabilitación: caminar de nuevo, hablar, recuperar funciones cognitivas..."

En cuanto a las medidas preventivas, el neurólogo ha sido claro: "Yo me aplico todos los días lo que recomiendo: alimentación sana, evitar sal y grasas, ejercicio regular –como caminar varias veces a la semana–, controlar el peso, reducir el estrés y evitar el tabaco y el alcohol." En su caso, gracias a estos hábitos ha logrado controlar su propia hipertensión.

El estrés es otro factor clave: "Multiplica por dos el riesgo de ictus. Es un enemigo silencioso como la hipertensión y hay que aprender a gestionarlo", ha subrayado.

Finalmente, el doctor ha animado a todos a hacerse una revisión médica rutinaria a partir de los 40 años: "Medirse la tensión es sencillo y puede evitar males mayores. Y si se detecta hipertensión, hay que seguir las pautas médicas y cambiar los hábitos de vida."

La entrevista concluyó con un llamamiento a la responsabilidad individual y a la importancia del papel de los medios de comunicación en la concienciación: "Es fundamental que informemos sobre estos temas para que la población actúe a tiempo." La hipertensión no avisa, pero sí se puede controlar. Solo hay que detectarla a tiempo.