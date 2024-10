La heroica actuación de un conductor de autobús valenciano que evita una agresión machista: "Bloqueé las puertas"

Ha ocurrido esta pasada noche, en un autobús de la línea 64, en General Avilés. Un hombre, presuntamente, ha empezado a golpear repetidamente a la mujer que le acompañaba. Inmediatamente, todos los pasajeros se han percatado de la dramática situación, justo en el momento en que el autobús se detenía ante la parada 1184, Genera Avilés – Miguel Servet.

Francisco, el conductor de ese autobús, relata en COPE cómo en ese momento "el hombre ha intentado obligar a la mujer, a golpes y empujones, a que se apeara con él del bus mientras ella se resistía a gritos y pedía auxilio".

Algunos pasajeros se han situado junto a la mujer para protegerla. "Ahí fue cuando abandoné mi puesto al volante y le dije que la mujer no se bajaba si no quería porque nadie puede obligar a una persona a bajar del vehículo, si esta no quiere”.

Ante la negativa del hombre, "bloqueé todas las puertas del autobús y di inmediatamente aviso a la Policía Nacional". Mientras se personaban los agentes, Francisco explica que tanto él como parte del pasaje estuvieron en todo momento acompañando a la mujer.

EMT Valencia ha enviado además a dos inspectores a la parada donde se encontraba el bus bloqueado. Inmediatamente, se han personado los efectivos de la Policía Nacional, que han detenido al hombre después de que el conductor desbloqueara las puertas. La mujer ha pasado a manos de los Servicios sociales.

Francisco ha querido agradecer la actitud del resto del pasaje, que han decidido permanecer en el autobús "con las puertas bloqueadas hasta que han llegado los efectivos de la Policía Nacional"