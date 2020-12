Hacer mechas en inglés

Hace más de treinta años la realidad de Trini y su empresa era muy diferente a la de ahora. El negocio que acababa de abrir en Montserrat y al que poco después se uniría su hermana Marta, poco o nada tenía que ver con internet y las nuevas tecnologías. Dos hermanas, una pequeña peluquería en el centro un pueblo de menos de ocho mil habitantes y un buen número de clientas que se iban fidelizando a paso lento pero seguro.

Así nació la Peluquería Marta y Trini, un salón que a día de hoy ha ampliado su clientela y ha cambiado su target gracias la apuesta clara por el mundo digital.

Las hermanas Marta y Trini Campos crearon su primera página web allá por el año 2009. Por aquellos tiempos, pocos negocios se atrevían a dar el paso y esto les amplió mucho más el abanico de ventajas. Al poco tiempo se dieron cuenta que cuando buscaban en Google “Peluquería en Montserrat” únicamente aparecían ellas. Supieron cómo aprovechar este vacío de competencia y al poco tiempo empezaron a utilizar Facebook.

La sorpresa vino cuando empezaron a llegar personas que no eran ni del pueblo, ni del país. En cuanto subían las temperaturas comenzaban a entrar señoras y señores con aspecto de ser de más allá de la Ribera Alta sin hablar ni una palabra de español pidiendo a señas cambios de look. Su éxito no radicaba en el sitio web en sí, si no que el hecho de tener página web las colocaba en un puesto destacado de Google Maps y esto provocó que tuvieran mucha más visibilidad que su competencia.

Sin embargo, con el paso de los años la web que tantas alegrías les había dado se quedó un poco anclada en el pasado y dejó de ser funcional para consultas con el móvil y en este punto es donde las hermanas Campos han tomado una decisión implacable: rehacer su página web con una imagen completamente renovada, adaptada a móviles y en cuatro idiomas.

Hace unos meses, Marta y Trini apostaron por una renovación total de la página

En este punto, cabe recordar que el consumo de internet se ha disparado a raíz de la crisis del coronavirus y muy especialmente el tráfico web proveniente de dispositivos móviles, que ha aumentado un 52% respecto al mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta esta realidad, hace unos meses, Marta y Trini apostaron por una renovación total de la página en la que el castellano y el valenciano llevaran el peso principal de la página, pero dada su experiencia, no podían faltar el inglés y el francés.

Las hermanas Trini y Marta Campos han conseguido dejar atrás sus miedos y se han puesto en manos de profesionales en el mundo digital. Gracias a su nueva imagen, en los últimos meses sus visitas a través de Google han aumentado exponencialmente y con ello las reservas en el salón.

