Guía sobre mesas electorales: todo lo que debes saber sobre cómo evitarla y los bulos que existen

Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, y la temida llamada a nuestro telefonillo para formar parte de la mesa electoral es algo que preocupa mucho, sobre todo cuando la fecha es cercana a las vacaciones estivales. Muchos son los españoles que comienzan sus vacaciones de verano en junio y este año coinciden con las elecciones europeas.

El sorteo de mesas electorales se está realizando en estos días y nos surgen las dudas de los muchos compromisos, además de las vacaciones, que suelen darse este mes como bautizos o comuniones. Pero, qué ocurre si ya tienes un evento, las vacaciones pagadas o no puedes acudir ese domingo como miembro de la mesa electoral.









Cuándo voy a saber si me ‘ha tocado mesa electoral’

Durante estos días, las personas designadas pueden recibir en su domicilio la carta de la Junta Central comunicándote esa designación. Teóricamente, tendría que llegar antes del próximo 18 de mayo y a partir de ese momento es cuando tienes de plazo siete días para presentar alegaciones para no acudir a la mesa.

En un plazo de tres días la junta electoral responderá si acepta la alegación o no, pero, según Fernando Moner, Presidente de la Asociación de Consumidores, son casos muy contados los que se aceptan.

Cómo evitar la mesa electoral

Las causas para evitar esta responsabilidad son muy limitadas y deben estar debidamente justificadas y notificadas ante la Junta Electoral correspondiente. De lo contrario, son incluso motivo de sanciones y multas.

Existen tanto causas personales como profesionales que pueden eximir de esa obligación de ser Presidente, vocal o incluso suplente. “Un evento familiar como una boda o comunión puede ser una de las responsabilidades familiares que nos podrían eximir dependiendo del grado de consanguineidad y sobre todo si podemos demostrar que ya está todo contratado y habría un daño económico”.

Una baja laboral también te exime de la obligación de pertenecer a la mesa, por ejemplo si estas “de baja por maternidad”, asegura Moner, quien además recalca que los motivos que más tiene en cuenta la junta y son los que más se suelen dar son “ser mayores de 65 años, a situación de discapacidad o pertenezcan a confesión religiosa en cuyo ideario está el régimen de clausura o el cambio de residencia habitual o desplazamiento entre comunidad autónoma”.

Encontrarte interno en un centro penitenciario u hospital psiquiátrico también te exime de acudir a la mesa. Ser víctima acreditada de un delito, declarado o presunto, y el condenado o investigado esté en el mismo censo electoral y tenga una orden de alejamiento.

Otra de las apelaciones que puedes hacer si has sido miembro de una mesa electoral previamente, al menos tres veces en los últimos diez años.

Tus obligaciones familiares también serán tenidas en cuenta por la Junta Electoral. Si tienes a menores de ocho años o de personas con discapacidad física o psíquica a tu cargo, o estás al cuidado de un familiar que, edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.

Lo importante de todas estas alegaciones que explica Moner, es que, al final “va a ser la Junta Electoral en su resolución la que te diga si estima o no estima esa causa, tú puedes alegar, pero es ella la que acepta o no y si no la aceptan te tendrás que presentar seas titular o suplente porque no hacerlo conlleva resoluciones judiciales en tu contra”.





En qué tengo que trabajar para no acudir a la mesa electoral

Son varias las causas contempladas para no acudir a la mesa electoral, tal y como destaca Moner, si "tienes que prestar servicio el día de las elecciones a las Juntas Electorales, los Juzgados o las Administraciones Públicas. Si trabajas en servicios esenciales para tu comunidad, como los médicos, por ejemplo, o diriges un medio de comunicación generalista. Eventos laboral programados con anterioridad y que no puedan cancelarse.





Mesa electoral - el bulo del voto por correo

Ya puedes pedir el voto por correo para participar en las elecciones europeas y que no trastoque tus planes este próximo mes, pero si lo has solicitado para quedar exento de tu participación en la mesa electoral, debes saber que estás ante una “de las famosas fake newsque es desde hace años están metidas en la sociedad y se ha tomado como a pies juntillas y en realidad es mentira", explican desde AVACU.

Tío reconoce que "eso no está regulado ni muchísimo menos en ninguna normativa y, por lo tanto, el votar por correo no exime por sí mismo tener que acudir a una mesa electoral si te toca".









Mesa electoral - Qué ocurre si tengo un viaje planificado

Si ya has preparado tus vacaciones para este verano, Manuel Jiménez, presidente Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV) destaca que “tiene fácil solución contratando un seguro de cancelación por una pequeña cantidad de dinero, entre 12 euros y 50 euros".

Incluso ante la inseguridad que esto pueda generar entre algunos consumidores, Jiménez explica que incluso aunque se tenga un viaje contratado y pagado, es posible contratar un seguro de viaje hasta 15 días antes de la fecha de salida.