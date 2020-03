Gimnasio, colegio, academia... ¿Puedo reclamar servicios no prestados?

La situación que vivimos a causa del confinamiento por el coronavirus ha trastocado nuestros planes y rutina, no solo en nuestra actividad diaria, sino también económica en todas direcciones. Nuestros ingresos se están viendo reducidos (cuando no, paralizados), y estamos dejando de percibir muchos servicios que ya estaban contratados o pagados, sin poder disfrutarlos desde nuestro confinamiento. Hablamos de servicios como: guarderías, gimnasios, academias de idiomas, música, etc... y de los colegios. Los centros escolares fueron los primeros que se vieron paralizados, y con ello, todas aquellos servicios y actividades que ofrecen, como es el caso de las extraescolares o los servicios de bus y comedor. Estas actividades, que tampoco suelen ser gratuitas en centros públicos, acostumbran a pagarse aparte (en ocasiones a través del Ampa) en concertados y privados, planteándose en estos casos una doble situación, por un lado dejar de disfrutar de esas extraescolares, y por otro, la propia actividad académica que no puede ser sustituida íntegramente por clases o trabajos online para el alumnado.

Es conveniente estudiar cada caso por separado y ponerse en contacto con los centros para pactar las soluciones menos perjudiciales para ambas partes. Desde Cope Valencia hemos querido contar con la opinión y el asesoramiento del presidente de Avacu (Asociación valenciana de consumidores y susarios), Fernando Moner que ante unas circunstancias de carácter excepcional aconseja intentar una posibilidad de acuerdo entre las partes en el que ambas entiendan que están perdiendo, pero ninguna de ellas mucho más que la otra.

“En muchos de estos servicios obviamente hay un contrato por medio y habría que mirar las cláusulas de ese contrato y verificar los derechos y obligaciones de cada una de las partes para ver si se establece, en alguna de esas cláusulas, algún tipo de posibilidad de resolución en base a situaciones como las que estamos viviendo o parecidas. Si no existiese, pues obviamente volvemos al punto uno que es intentar llegar a algún tipo de acuerdo,y si no es posible un tipo de acuerdo, como el servicio no se está efectuando pues en ese momento puedo pedir la devolución del dinero”.

Conciertos y espectáculos

“Como obviamente no se va a celebrar, yo puedo exigir la devolución del dinero. La empresa puede proponer otra fecha y si me viene bien, tengo el derecho de aceptarla con las mismas garantías que la original. En caso contrario tendrían que abonarme la cantidad que yo haya entregado”.

Gimnasios

“En el caso de que yo esté pagando una cuota mensual, y hay un mes en el que no voy a recibir los servicios, pues no tendría por qué abonarlos. Algunos gimnasios están optando por fórmulas consistentes en cobrar sólo el 50% y ofrecer en el primer mes hábil una cuota reducida también del 50% para no verse sin ningún tipo de ingreso durante el confinamiento”.

Colegios

“En el caso de colegios concertados, cuando nosotros estamos pagando una mensualidad en un colegio concertado, eso se paga como aportación voluntaria muchas veces, con lo cual, al ser una aportación voluntaria y no haber contrato, por supuesto yo me podría negar, no ahora, sino en cualquier momento porque no existe una obligación legal de pagar ese tipo de cantidades”.

Para los casos en los que en alguno de estos centros los servicios se estén ofreciendo vía online. Es el consumidor ese caso, quien debe aceptarlo como solución alternativa a las clases directas.

Según Moner: “En esto habría que estudiar evaluando en cada uno de las casos, primero en base a la cantidad invertida por el centro para facilitar ese tipo de servicios, y en segundo lugar hay que tener en cuenta que las empresas tienen que mantener su estructura laboral y por tanto su estructura de gastos, profesores, instalaciones ,etcétera. Con lo cual, realmente, aquí no hay sólo una parte perjudicada que es la es que no recibe los servicios, sino también, obviamente, la empresa, por una circunstancia también ajena a ellos”.

Desde Avacu nos instan a intentar llegar acuerdos, ya que lo que no puede ser es que lo tenga que pagar todo el consumidor. “La respuesta más ética es intentar que las dos partes puedan ceder. Es decir, que si yo en mi colegio privado pago quinientos euros al mes, pues obviamente si se están dando las clases online, se tendría que tomar un acuerdo para que durante ese periodo, en el cual la clase no se da de manera física, ni en la misma duración, ni se utilizan las instalaciones, se pudiese establecer una cuota inferior y nos consta que hay academias y centros que así lo están lo están haciendo”.

Como norma general, los expertos señalan que en todo lo que sea un servicio que se ha dejado de prestar puede reclamarse la cantidad proporcional al número de días que deja de prestarse, tanto el transporte escolar como el comedor o las extraescolares. Asimismo se puede reclamar el importe de los días que no se den clases o aceptar los planes de algunos centros que están planteando una prórroga del curso en los meses de junio y julio.

Desde Avacu nos informan que está en marcha desde los primeros días de confinamiento los sistemas de respuesta telemática, online y telefónica para resolver cualquier duda. No hay más que dirigirse a la web www.avacu.es, la dirección avacu@avacu.es, o vía telefónica 96.352.68.65. Donde están canalizando todas las consultas de manera individual o como colectivo.