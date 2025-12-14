Fernando Alonso, el corredor que ha debutado en el Maratón de Valencia vestido de saragüell

La reciente Maratón de Valencia ha dejado historias tan sorprendentes como la de Fernando Alonso Aucejo, un corredor que, tal y como se ha contado en el programa 'Herrera en COPE en Valencia', ha debutado en la mítica distancia de 42 kilómetros vestido de fallero. Este joven, natural de Alboraia y con una fuerte vinculación a las fallas, combinó sus zapatillas deportivas con el traje de saragüell para afrontar un doble desafío: completar su primera maratón y hacerlo por una causa benéfica.

Un reto solidario por las víctimas de la DANA

La motivación de Alonso para correr con el traje regional nació, según ha explicado, del "sentimiento de impotencia" que sintió al no poder ayudar durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024. Por ello, puso en marcha "una iniciativa solidaria para intentar batir ese récord" mundial de maratón en traje regional, un proyecto que impulsó junto a la asociación de víctimas de la dana.

Maratón Valencia

A un paso del récord mundial

El objetivo era batir la marca de 3 horas, 12 minutos y 19 segundos, pero finalmente no pudo ser. A pesar de todo, Fernando Alonso Aucejo firmó un admirable tiempo de 3 horas, 13 minutos y 59 segundos, quedándose a tan solo un minuto y 40 segundos del récord. El corredor se ha mostrado "bastante orgulloso" del reto cumplido, aunque las condiciones no fueron las ideales.

Según ha explicado en sus redes sociales, "los 26 grados de temperatura, el peso del chaleco y la faja, la humedad y el viento que me inflaba la camisa fueron condiciones que no propiciaron el conseguir el ansiado récord del mundo". A pesar de ello, ha destacado que "lo importante era correrla y cumplir el reto", algo que logró con creces.

Una preparación a prueba de calor

Aunque vive en Salamanca, donde dirige un club de running, este valenciano de Alboraia se preparó a conciencia. Su rutina incluía un "kilometraje alto" de entre 70 y 90 kilómetros semanales. Para aclimatarse, llegó a realizar tiradas de 21 kilómetros al sol en agosto, una práctica que "no le recomiendo a nadie" pero que le sirvió para acostumbrarse al "hándicap del calor" y a la falta de transpiración que suponía el traje.

La reacción de la gente durante la carrera fue de sorpresa y apoyo constante. "He sentido mucho cariño, mucho ánimo", ha asegurado el corredor. El impacto de su gesta ha superado todas sus expectativas, provocando un "aluvión de mensajes de apoyo" en redes sociales. De hecho, ha reconocido que está teniendo una repercusión que no se esperaba.

Estoy teniendo una repercusión que ni yo mismo me esperaba" Fernando Alonso Maratoniano

La experiencia ha sido tan positiva que, lejos de desanimarse por no haber logrado el récord, ya piensa en el futuro con determinación. Con la vista puesta en la próxima edición, el maratoniano fallero ya ha lanzado una promesa al aire: "El año que viene lo consigo", ha afirmado con convicción.