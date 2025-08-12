COPE
Valencia - Xirivella

Fallece una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València

La menor habría irrumpido en la carretera cuando el semáforo estaba en rojo y el conductor no habría tenido tiempo de reaccionar.

Ambulancia Valencia

Isabel MorenoAgencia EFE

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes atropellada por una ambulancia en el centro de València, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido entre las 17:20 y las 17:45 horas de esta tarde, en el giro desde la calle Xàtiva hacia la plaza San Agustín, y se han personado en el lugar varias unidades de la Policía Local, han indicado desde el Ayuntamiento de València.

El CICU ha movilizado dos ambulancias Samu y el personal sanitario ha practicado a la menor las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero finalmente no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

Según las fuentes municipales, al parecer la niña ha irrumpido en la calzada de manera sorpresiva desde la acera junto a la finca de Hierro, aunque la investigación sobre las causas del suceso continúa abierta.

El conductor de la ambulancia, han añadido, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

