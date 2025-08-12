Fallece una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València
La menor habría irrumpido en la carretera cuando el semáforo estaba en rojo y el conductor no habría tenido tiempo de reaccionar.
Valencia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes atropellada por una ambulancia en el centro de València, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El accidente se ha producido entre las 17:20 y las 17:45 horas de esta tarde, en el giro desde la calle Xàtiva hacia la plaza San Agustín, y se han personado en el lugar varias unidades de la Policía Local, han indicado desde el Ayuntamiento de València.
El CICU ha movilizado dos ambulancias Samu y el personal sanitario ha practicado a la menor las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero finalmente no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.
Según las fuentes municipales, al parecer la niña ha irrumpido en la calzada de manera sorpresiva desde la acera junto a la finca de Hierro, aunque la investigación sobre las causas del suceso continúa abierta.
El conductor de la ambulancia, han añadido, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.