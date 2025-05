Se extiende el problema de los asentamientos en el viejo cauce

Valencia - Publicado el 21 may 2025, 17:31

Nueva redada policial en el Jardín del Turia contra los asentamientos. El número de personas que viven en asentamientos chabolistas ha aumentado un 21 % en los últimos meses, alcanzando las 815 personas, entre ellas 232 menores. Y esta situación se debatirá el próximo viernes en la junta de portavoces del ayuntamiento de Valencia.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha anunciado que la Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por los valencianistas para tratar con urgencia la situación de las personas sin hogar se celebrará este viernes.

“Catalá está desmantelando los servicios sociales municipales, cerrando albergues, bloqueando recursos y expulsando a las personas sin hogar del centro de la ciudad con una estrategia premeditada para confinarlas en macroasentamientos en los barrios periféricos”, ha denunciado Robles.

“Hoy mismo hemos visto una nueva redada policial en el Jardín del Turia, mientras el poblado chabolista del Grau no deja de crecer; en solo un año de gobierno de Catalá su población se ha triplicado. Todo esto sin ofrecer alternativas y con los albergues completamente desbordados, ya que no queda ni una sola plaza libre”.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido que el Ayuntamiento "nunca" deja en situación de desamparo a ninguna persona que duerma en la calle o en el río y le ofrece recursos para dormir, alimentarse, ducharse o tener un acompañamiento de servicios sociales.

"A las personas no se les desaloja porque abandonan voluntariamente; podemos decirles que no pueden acampar en el río pero no obligarles a ir a ningún tipo de recurso asistencial que les ofrecemos desde el primer momento", ha aclarado.

Ha añadido que "nunca" dejan "en situación de desamparo a ninguna persona que está durmiendo en la calle o en el río; siempre le ofrecemos un recursos donde dormir y alimentarse, donde ducharse e incluso, un acompañamiento de servicios sociales".

"Las personas que deciden no acudir a ese recurso social e irse a otros lugares de València lo hacen por propia iniciativa, no por desamparo", ha añadido.

Ha recordado que está "prohibido acampar en el antiguo cauce del río; esto no es nuevo, está en las ordenanzas del Ayuntamiento de València desde hace décadas", y su cumplimiento "es igual para cualquier persona".

"Si no diéramos ese recurso asistencial, efectivamente podríamos hablar de un desalojo, de una situación de desamparo. Pero no es el caso", ha insistido.