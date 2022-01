Este es el orden de actuación de la final del Benidormfest

Rayden con "Calle de la Llorería"; es un artista multidisciplinar ha destacado a lo largo de su carrera musical por la habilidad de fusionar géneros musicales, su originalidad, y el toque lírico de sus letras, siempre definida por su género de origen: el rap. Ha colaborado con gente como Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez y Bely Basarte

Tanxugueiras, con "Terra"; Tanxugueiras es un trío de pandeireteiras gallegas formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro. El grupo trabaja con el género de la música tradicional gallega tratando de darles a las piezas una sonoridad más moderna, que la aproximan al estilo de la world music o incluso del pop.

Varry Brava con "Raffaella"; es una de las artistas más polivalentes del panorama musical español. Es Actriz de doblaje, compositora y cantante. En 2020 arrasó y su single “In Spain we called Soledad” se hizo viral en Spotify otorgándole más de 200 mil escuchas mensuales. Este año ha sido incluída en la lista de los 100 españoles más creativos de la revista Forbes dentro de la categoría de arte.

Chanel con "SloMo"; es actriz, bailarina, cantante nacida en Cuba en 1991 y criada en España desde los 4 años. Ha formado parte de los grandes musicales en nuestro país y ha participado en series como "Águila Roja", "Wake Up", "Gym Tony", "El Continental", "Cupido", "El Secreto de Puente Viejo", y "El Inmortal", entre otras. Su canción ha sido compuesta por autores que han trabajado con Madonna, Black eyed pies, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey o Nicki Minaj.

Rigoberta Bandini con "Ay Mamá";



Xeinn con "Eco"; Xeinn es un cantante madrileño de 23 años, graduado en Ciencias Políticas y comenzó muy pronto a mostrar aptitudes para el canto. Empezó subiendo covers a su canal de YouTube y actualmente tiene 222 mil seguidores y más de 18 millones de reproducciones.



Gonzalo Hermida con "Quién lo diría". el cantante que es positivo en COVID19 no podra actuar en directo tal y como ha venido ocurriendo en la semifinal.

No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest.



Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.



Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero??